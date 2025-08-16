Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Д нес се навършват 5 месеца от безпрецедентната трагедия в Кочани, която отне живота на 63 млади хора.

На 16 март тази година пожар изпепели нощния клуб „Пулс“ в града, функционирал незаконно в продължение на години под закрилата на власти от различни партии в Северна Македония.

Над 200 души останаха живи, но пострадаха и физически, и психически. Със загубата на децата им бе унищожен животът на десетки майки, бащи и цели семейства, а травмата за целия град не би могла да се опише с думи.

В памет на жертвите в събота вечер ще се проведе осемнадесетият пореден „Марш на ангелите“. Шествието започва в 18:05 ч. местно време – символичен час, който напомня за закъснялата реакция на институциите и провала на системата в страната.

Близки, приятели и съграждани се събират, за да отдадат почит на изгубените животи и да заявят ясно, че няма да се откажат, докато не бъде постигната справедливост за техните деца. Очаква се голям брой жители на Кочани и околните населени места да се включат в шествието.

Досега няма нито една влязла в сила осъдителна присъда. Обвинителният акт е насочен срещу десетки лица и фирми, включително собственика на сградата. Прокуратурата привлече общо 46 обвиняеми за тежки престъпления срещу обществената безопасност, но съдебният процес се проточи и резултати липсват.