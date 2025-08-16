Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Ф ренският президент Еманюел Макрон призова да се поддържа "натиск" върху Русия, докато "не бъде постигнат стабилен и траен мир, зачитащ правата на Украйна", предаде агенция Франс прес.

След поредица от дипломатически контакти в рамките на срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, Макрон написа днес в социалната мрежа "Екс", че е "от съществено значение да се извлекат всички поуки от последните 30 години и по-специално от добре установената склонност на Русия да не спазва поетите от нея ангажименти".

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна, които трябва да съпътстват всяко мирно споразумение.

Макрон заяви, че Франция ще работи със САЩ и партньорите си в "коалицията на желаещите" за постигане на напредък към траен мир с гаранции за сигурност. По думите на френския президент участниците в коалицията ще се срещнат в близко бъдеще.