Блъф или реалност са териториалните амбиции на Тръмп

Б роени дни остават до завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Въпреки че все още не е встъпил в длъжност като президент на САЩ, той вече успя да предизвика голям международен скандал. Повод за него станаха думите на Тръмп, че иска да присъедини към САЩ териториите на Канада, Гренландия и Панамския канал. Очаквано, крайно противоречивата му позиция предизвика вълна от остри реакции. Големият въпрос сега е дали републиканецът действително има подобни намерения или отправя празни заплахи, които няма никакво намерение да изпълни.

US President-elect Donald Trump is serious about trying to acquire Greenland, both to expand America's sphere of influence in the Western Hemisphere and as a way to cement his legacy, according to three sources familiar with his thinking https://t.co/d43wp1srf1