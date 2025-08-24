България

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

Увеличение се забелязва и при детските атракции

24 август 2025, 09:43
К нигите у нас поскъпнаха в навечерието на еврото. Спекула или нормална актуализация  - провери Юлиян Стоянов, съобщи NOVA.

Започваме с книгата „Анна Кадабра“. Разликата в цената – 42 стотинки. Първоначално е струвала 22,95 лв. или 11,73 евро. Сега на корицата пише 23,37 лв. или 11,95 евро. От „Активни потребители“ предупреждават: „Ако цените не са закръглени, объркването ще е за всички – и за търговците, и за клиентите”.

„Проблемът със закръгленията е неизбежен. Ясно е, че той ще се случи, защото знаем, че има такава чисто психологическа склонност, а и не само. Въпрос на удобство. Ако вие сте търговец и за всяко заплащане трябва да връщате стотинки, това ще ви затрудни”, обясни Богомил Николов.

Закръгляването на цените ще е както нагоре, така и надолу, смятат от „Активни потребители”.
Издателите твърдят, че спекула няма. Новият тираж е пуснат през юни и тогава цената е била преизчислена.

Предвид завишените параметри на всички ценообразуващи фактори, в това число отпечатване, логистика, дистрибуция и др., е стопански наложително цената да бъде актуализирана. На практика, увеличението дори би могло да се окачестви като минимално с оглед завишените разходи от всякакво естество в последните месеци.

Освен, книгите поскъпват и детските атракции. Само за дни въртележка удвоява цената си. От едно левче – на две. Семействата не намират обяснение, освен спекула.

Бизнесът има време до 8 октомври да коригира цените си преди глобите да станат факт. Санкциите за спекула са от 5 хиляди до 1 милион лева – според размера на търговеца и нарушението.

Източник: NOVA    
