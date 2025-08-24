България

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

24 август 2025, 11:46
Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС
Източник: БТА

„Продължаваме да си изграждаме държавата. Тези 4 години са голяма загуба на време и ресурси”. Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи NOVA.

Запитан за новия политически сезон и дали сред приоритетите на парламента ще е изборът на членове на Антикорупционната комисия, Борисов каза: „Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Важна ни е, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата си са”.

Запитан дали очаква президентът да одобри главният секретар и шефа на ДАНС, Борисов коментира: „За една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител. ДАНС … Така че се надявам следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем”.

Източник: NOVA    
Бойко Борисов ГЕРБ Антикорупционна комисия План за възстановяване и устойчивост Държавен бюджет Кадрови назначения Президент Държавно управление Добрич Политически сезон
Последвайте ни

По темата

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

pariteni.bg
Галерия на красотата: 5 от най-красивите породи котки

Галерия на красотата: 5 от най-красивите породи котки

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 2 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 2 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 2 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 2 дни

Виц на деня

Лекар към пациент: - Как е главоболието, от което се оплаквахте? - Замина за няколко дни у майка и...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Свят Преди 17 минути

Израелската армия засега не е коментира инцидента

,

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за близо $700 млн.

Свят Преди 1 час

"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", каза норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре

,

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

България Преди 2 часа

Увеличение се забелязва и при детските атракции

,

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България

България Преди 3 часа

Очаква се пикът да е другата седмица

.

Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя

България Преди 3 часа

От няколко дни насам гражданите вече могат да изпращат снимки и видеа

о

Гърция отчете рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година

Свят Преди 4 часа

Броят на посетителите е нараснал незначително

.

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Свят Преди 4 часа

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Любопитно Преди 5 часа

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Любопитно Преди 5 часа

Последиците от екранната зависимост най-често се свързват с чувство на тревожност и депресия

<p>24 август: Денят, в който времето спря</p>

24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

ж

Двама светци почитаме днес, кои са те

България Преди 5 часа

В този ден се почита и свети Козма, монах и просветен деец, будител на гръцкия народ

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°

Снимката е илюстративна

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск“

Свят Преди 5 часа

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален

,

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Свят Преди 13 часа

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември

Снимката е илюстративна

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Свят Преди 14 часа

Това съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин

.

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Свят Преди 15 часа

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Прическите, които ни състаряват

Edna.bg

Умните и силни жени привличат към себе си мъже от тези 3 зодии

Edna.bg

Бойко Борисов и Георги Иванов уважиха голямо събитие в Добрич

Gong.bg

Кръгът в Mr Bit Втора лига продължава с 2 мача

Gong.bg

След гонката: Задържан е шофьорът на буса, превозващ 24 нелегални мигранти

Nova.bg

Втори мащабен протест срещу безводието се подготвя в Плевен

Nova.bg