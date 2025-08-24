Свят

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Той заяви, че това е в съответствие с националния интерес на Гърция

24 август 2025, 13:40
Източник: БТА

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис потвърди подкрепата на страната си за Украйна в обичайния си седмичен пост в социалните мрежи. Той заяви, че това е в съответствие с националния интерес на Гърция.

„Нашата позиция се диктува от националния ни интерес, геополитическото ни положение и предизвикателствата, които произтичат от него“, каза Мицотакис.

„Не можем да приемем промяната на границите със сила като стандартна практика“, подчерта той, изразявайки оптимизъм за последните дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Премиерът направи и паралел между Украйна и турската инвазия и окупация на Кипър, съобщи в. „Катимерини“.

„Тези, които ни обвиняват, че подкрепяме Украйна, с позицията си ни карат да забравим травмата от турската инвазия в Кипър. Биха ли ни помолили да приемем като законни фактите от незаконната турска инвазия? Да легитимираме незаконните претенции и предизвикателства към нашите суверенни права?“, добави Мицотакис.

Източник: БГНЕС    
