Журналист оцеля със счупен таз, бедрена кост и разкъсани ръце в планина в Норвегия

24 август 2025, 10:24
Журналист оцеля със счупен таз, бедрена кост и разкъсани ръце в планина в Норвегия
П о време на почивката си в Норвегия американският журналист Алек Лун решава в края на юли да удължи престоя си, за да разгледа Национален парк Фолгефонна, в югозападна част на страната и да се доближи до внушителен ледник.

Ветеран в планинарството тръгва сам на поход, успокоявайки съпругата си в Англия, на която показва подробно маршрута си. Много бързо обаче възникват първите проблеми. Подметката на обувката му се разхлабва и по този начин Лун започва да губи равновесие. Вместо да се върне обратно, той продължава. След няколко часа ходене, въпреки стръмния склон, туристът продължава изкачването си до късно вечерта.

Тогава се подхлъзва и пада.

Той още не го знае, но присъдата е тежка: счупена бедрена кост, фрактура на таза, увредени прешлени, разкъсани ръце, натъртена глава, Алек Лун е в лошо състояние. Чантата му се пръсва при падането и телефонът, водата и част от екипировката му са изчезнали. Когато се събудил, 38-годишният мъж осъзнава, че е сериозно ранен.

Неспособен да се движи, без средства за комуникация и без вода, той знаел, че единственият му шанс е да изчака отсъствието му, за да предупреди жена си, след като изпуснал обратния си полет. Алек Лун се опитва да оцелее, въпреки ужасната си жажда. Хранителните му дажби били безполезни, устата му била толкова суха. В отчаян опит той пиел собствената си урина и кръв, за да не се дехидратира прекалено, преди няколко дни по-късно да събере дъждовна вода с напоената си бандана.

Изключителна спасителна мисия

На 4 август, забелязвайки, че съпругът ѝ не се е качил на самолета, Вероника Силченко алармирала властите. Много бързо започва мащабна спасителна операция. Около петдесет спасители, екипирани с кучета, дронове и алпинисти, претърсвали планините при ужасно време. Усилията продължили два пълни дни, рядко срещан период от време според норвежките спасителни екипи. Междувременно, в планината, Алек Лун, замръзнал и страдащ от измръзване на краката, се опитвал да остане в съзнание, мислейки за близките си и вкопчвайки се в надеждата за скорошно спасение.

На 6 август, след мразовита нощ, покрай него прелетял хеликоптер за издирване. Алек Лун слабо размахал ръце, но хеликоптерът се отдалечил, без да го забележи. Страхувайки се, че е пропуснал единствения си шанс, той импровизирал сигнал с червената си бандана, завързана за колче на палатката. Четиридесет и пет минути по-късно звукът от лопатките се завърнал. Този път спасителният екип го забелязал. „Най-накрая страничната врата на хеликоптера се отворила и един мъж ми махнал, тогава знаех, че ще оцелея“, разказва той пред в. "Ню Йорк Таймс".

В Берген журналистът претърпява няколко операции. Две седмици след кошмара си, той все още е в болница, неспособен да ходи поради измръзване. Въпреки преживяното, той се надява да ходи отново и да се върне по туристическите пътеки един ден. Но този инцидент го научил, че когато подметката на обувката му се отлепи... най-добре е да се обърне обратно. 

