Възобновиха снимките на „Емили в Париж“ след смъртта на помощник-режисьора

С нимките на сериала „Емили в Париж“ бяха възобновени след смъртта на помощник-режисьора Диего Борела.

Снимките на "Емили в Париж" спряха след смърт на снимачната площадка във Венеция

Хитовото шоу на Netflix преустанови снимките, след като помощник-режисьорът припадна и почина в хотел „Даниели“ във Венеция на 21 август.

Въпреки това, членове на актьорския състав на шоуто – сред които Лили Колинс, Еудженио Франческини, Ашли Парк и Пол Форман – бяха забелязани от списание People да се връщат на снимачната площадка във Венеция.

Актьорите и екипът снимаха пети сезон на сериала през последните седмици. Снимките обаче спряха след смъртта на Борела на 47-годишна възраст.

Представител на Paramount Television Studios заяви по-рано: „С дълбока тъга потвърждаваме внезапната смърт на член от продуцентския екип на „Емили в Париж“. Изразяваме съболезнования на семейството и близките на починалия в този изключително труден момент“.

Борела, който е учил в Рим, Лондон и Ню Йорк, е бил в Италия през последните седмици, за да работи по предстоящия сезон на сериала.

Официалното резюме даде представа за петия сезон на „Емили в Париж“.

В резюмето се казва: „Точно когато всичко си идва на мястото, една идея за работа се обръща срещу нея и последствията водят до разбито сърце и кариерни неуспехи. В търсене на стабилност Емили се обръща към френския си начин на живот, докато една голяма тайна заплашва една от най-близките ѝ връзки. Справяйки се с конфликта с честност, Емили излиза с по-дълбоки връзки, подновена яснота и готовност да прегърне нови възможности“.

Дарън Стар – създателят на сериала – също разкри подробности за новия сезон, потвърждавайки, че Емили „няма да напусне Париж“.

64-годишният телевизионен сценарист, който е създал и сериали като „Мелроуз Плейс“, „Бевърли Хилс, 90210“ и „Сексът и градът“, обясни пред Deadline миналата година: „Тя не е променила профила си в Instagram на Емили в Рим. Понякога работи в Рим. Компанията на Силви има офис в Рим. Емили се занимава с това. Не мисля, че това означава постоянно преместване в Рим – в моите очи това определено не е постоянно преместване. Не напускаме Париж“.