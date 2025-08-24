Свят

Химикали горят в завод в САЩ

Евакуираните не могат да се върнат по домовете си

24 август 2025, 12:51
Химикали горят в завод в САЩ
Източник: iStock

С ериозен се оказа проблемът с пожара в завод в американския щат Луизиана. Той гори втори ден в градчето Роузланд. Властите направиха оценка на ситуацията и казаха, че забраняват на евакуираните да се върнат по домовете си. Заводът не трябва да бъде доближаван на по-малко от километър и половина, съобщи NOVA.

Управителят на областта каза на пресконференция, че гражданите извън периметъра също трябва да внимават и да не влизат в контакт с пепелта, която се носи от пожара в комплекса.

Заводът произвежда спирачна течност, антифриз и течност за хидравликата на автомобили. При избухването на пожара в петък нямаше загинали или ранени работници.

„Жителите трябва да вземат предпазни мерки, за да ограничат излагането си на риск. Включително, когато е възможно, да избягват ненужно време на открито в засегнатия район. Някои здравословни проблеми могат да възникнат чрез вдишване или поглъщане. Затова на жителите се препоръчва да мият ръцете си често, да избягват да докосват лицето и устата си след престой на открито и да сведат до минимум контакта със саждите, ако е възможно”, заяви Уилям Хъгинс, офицер от щатската полиция на Луизиана.

Източник: NOVA    
