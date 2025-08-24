Свят

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

След свалянето на дългогодишния владетел Башар Асад през декември, новите власти в Сирия разпуснаха парламента

24 август 2025, 14:08
Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен
Източник: Istock

С ирийските кюрди разкритикуваха предстоящия избор на членове на новия преходен парламент като недемократичен, след като властите отложиха процеса за контролираните от кюрдите райони в северната и североизточната част на страната.

След свалянето на дългогодишния владетел Башар Асад през декември, новите власти в Сирия разпуснаха парламента и приеха временна конституция за 5-годишен преходен период.

Изборът на преходен парламент е планиран за септември. Назначените местни органи ще изберат две трети от 210-те депутати, а президентът Ахмед ал-Шараа – останалите, предаде АФП.

Но представител на избирателната комисия заяви на 23 август, че процесът ще бъде отложен в провинция Суейда, където преобладават друзите, и в контролираните от кюрдите провинции Рака и Хасаке, позовавайки се на „проблеми със сигурността“. Той заяви, че процесът може да продължи само в „територии, контролирани от държавата“.

Кюрдската администрация в северната и североизточната част на страната каза, че „определянето на нашите региони като небезопасни“ е било направено, „за да се оправдае политиката на отказ на повече от 5 милиона сирийци“ в района.

„Тези избори не са нито демократични, нито изразяват по някакъв начин волята на сирийците. Те просто представляват продължение на подхода на маргинализация и изключване, от който сирийците страдаха през последните 52 години под режима на Баас“ на династията Асад“, се казва в изявлението.

В него се предупреждава, че „почти половината от всички сирийци“ ще бъдат изключени от процеса, включително поради разселване.

Временната конституция беше критикувана за това, че концентрира властта в ръцете на Шараа след десетилетия на автокрация и за това, че не отразява етническото и религиозно многообразие на Сирия.

Кюрдската администрация нарече парламентарния процес на избор „повърхностна стъпка, която не отговаря на изискванията за всеобхватно политическо решение, от което сирийците се нуждаят“.

„Всяко решение, взето чрез този подход на изключване, няма да ни засяга и няма да го считаме за обвързващо за народите и регионите в северна и източна Сирия“, добави тя.

Дамаск и кюрдите водят преговори за прилагането на споразумението от 10 март за интегриране на кюрдските институции в тези на централното правителство.

Прилагането му е забавено поради различия между двете страни.

Кюрдите призовават за децентрализация, което Дамаск отхвърля.

В провинция Суейда миналия месец избухнаха смъртоносни междурелигиозни сблъсъци. Достъпът до провинцията все още е затруднен, а ситуацията с безопасността е напрегната.

Източник: БГНЕС    
Сирийски кюрди Преходен парламент Избори в Сирия Недемократични избори Политически преход
