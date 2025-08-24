България

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец, но шофьорът успял да избяга

24 август 2025, 09:03
Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България
Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Слънце и топло време в последния ден от уикенда
Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

"Исторически парк" на "Величие" се разпада
Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро
12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна

12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна
Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени
От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

Г ранични полицаи продължава да издирва шофьора на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан. В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец, но шофьорът успял да избяга, съобщи NOVA.

„Бусът дойде с висока скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга”, разказа Жечка Стаматова, която става очевидец. „Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка. Съдействаха всички хора наоколо - с водичка, с храна. Кой какво можа. Посъвзеха се момчетата, но това е. Те отварят багажника и всички падат като чували”,  разказва още тя.

Ситуацията се разиграва привечер пред очите на десетки туристи. А всичко започва на КПП-Караагач. Пилотният автомобил, който ескортира мигрантите е спрян за проверка. Но шофьорът на буса с русенска регистрация, в който са били натъпкани афганистанците, не се подчинява и влиза в село Лозенец с висока скорост, докато полицаите го преследват.

„Изплашихме се много. След 40 минути дойде бърза помощ”, разказа Мара Иванова.

Очевидци казват още, че шофьорът на буса бил с брада, скочил в движение и побягнал в посока къмпинг Корал.

„Не много висок, около 1,65 м някъде. Видях го в гръб, бягаше натам, а полицаите бяха след него. Ама те като спряха и той избяга по улицата натам. Видяхме толкова страшно нещо, че не може да си представите. Разстроих се, толкова много плаках, нямам думи да ви кажа какво видях. Съжалявам много, важното е, че са живи”, разказа друга очевидка.

Сред групата мигранти от Афганистан е и Селим, който се е свестил и опитва да ни обясни ситуацията.

„Всички тук сме от Афганистан и идваме от Турция. Чакахме дълго за това. Аз съм служил десет години в Афганистанската армия, казвам ви не ми беше лесно да взема такова решение. Дадохме на човек по 4000, за да ни вземе. Стояхме в гората четири дни, докато ни вземат и шофьорът избяга. Българин беше и не го познаваме”, казва Селим.

По думите му една част от сънародниците му пътуват за Италия, други за Германия.  Знае, че е пристъпил законите за влизане на територията на Република България. Шефът на гранична полиция Антон Златанов описа във Facebook, че каналът за мигранти се ръководи от грузинска група. Един от членовете ѝ, който шофирал пилотната кола, ескортираща мигрантите, е задържан.

Източник: NOVA    
Нелегални мигранти Гранична полиция Трафик на хора Лозенец Бургас Афганистански мигранти Полицейско преследване Избягал шофьор Мигрантски канал Очевидци Бус с мигранти
Последвайте ни
След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя

Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя

Гърция отчете рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година

Гърция отчете рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Калций – защо кучетата имат нужда от него

Калций – защо кучетата имат нужда от него

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 2 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 2 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 2 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 2 дни

Виц на деня

Лекар към пациент: - Как е главоболието, от което се оплаквахте? - Замина за няколко дни у майка и...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Свят Преди 1 час

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Любопитно Преди 2 часа

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

ж

Двама светци почитаме днес, кои са те

България Преди 2 часа

В този ден се почита и свети Козма, монах и просветен деец, будител на гръцкия народ

Снимката е илюстративна

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск“

Свят Преди 2 часа

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален

,

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Свят Преди 10 часа

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември

Снимката е илюстративна

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Свят Преди 11 часа

Това съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин

.

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Свят Преди 12 часа

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

Свят Преди 13 часа

В необичайна сделка с изпитващия затруднения производител на чипове САЩ придобиват дял в частна компания

<p>Всичко, което Гилейн Максуел каза за Епстийн &ndash; и какво скри</p>

Какво научихме от Гилейн Максуел за Епстийн в интервюто си с Министерството на правосъдието

Свят Преди 14 часа

Вижте някои ключови моменти, които заслужават внимание

Снимката е илюстративна

Яхта се обърна край Бургас, спасиха капитана

България Преди 14 часа

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Свят Преди 15 часа

Тенисистът каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите

Историята като бойно поле: Как миналото преследва Украйна днес

Историята като бойно поле: Как миналото преследва Украйна днес

Свят Преди 16 часа

Историята често е била в лоши ръце за Украйна – ето някои паралели и капани

Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември

Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември

България Преди 16 часа

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Свят Преди 16 часа

Емине Ердоган посочва, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна

Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори

Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори

Свят Преди 17 часа

Денят на държавното знаме е официално въведен на 23 август 2004 г.

Разкриха причината за смъртта на Лони Андерсън

Разкриха причината за смъртта на Лони Андерсън

Свят Преди 17 часа

Обичаната актриса е загубила живота си вследствие на изключително рядка и агресивна форма на рак – метастатичен лейомиосарком на матката

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

ТЕСТ: Какво виждате на тази картина? То разкрива нещо интересно за вас

Edna.bg

Житейски уроци от Паулу Коелю: Писателят на 78!

Edna.bg

Шарапова влезе в Залата на славата, огромна изненада на церемонията (снимки и видео)

Gong.bg

Бунтове в Алжир заради чакания нов в Левски

Gong.bg

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

Nova.bg

Огромни опашки на „Капитан Андреево” за влизане в България

Nova.bg