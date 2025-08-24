Свят

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за близо $700 млн.

"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", каза норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре

24 август 2025, 11:31
Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за близо $700 млн.
Източник: БТА

Н орвежкото правителство заяви днес, че ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс.

"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", посочи в изявление норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

"Германия и Норвегия работят в тясно сътрудничество в подкрепа на Украйна в усилията ѝ да се отбранява и в опитите ѝ да защити цивилното население от руските въздушни атаки", добави той.

Норвегия и Германия финансират доставката на Киев на две системи "Пейтриът", включително на ракети за тях. Освен това Норвегия участва в доставката на противовъздушен радар, произведен от германската компания "Хенсолт", както и на системи за противовъздушна отбрана на компанията "Кьонгсберг".

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Норвегия Германия Украйна Противовъздушна отбрана Системи ПВО Пейтриът Военна помощ Финансиране Доставки на оръжие Руски въздушни атаки
След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек
22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Израелската армия засега не е коментира инцидента

Възобновиха снимките на „Емили в Париж" след смъртта на помощник-режисьора

Хитовото шоу на Netflix преустанови снимките, след като помощник-режисьорът припадна и почина

Гърция отчете рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година

Броят на посетителите е нараснал незначително

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Последиците от екранната зависимост най-често се свързват с чувство на тревожност и депресия

24 август: Денят, в който времето спря

24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Двама светци почитаме днес, кои са те

В този ден се почита и свети Козма, монах и просветен деец, будител на гръцкия народ

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск"

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Това съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Задържаните са от афганистански произход

"Исторически парк" на "Величие" се разпада

"Исторически парк" на "Величие" се разпада

Разследване разкрива дългове и запори около проекта на Ивелин Михайлов

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

Тя изигра отлично своите съчетания, с изключение на самия край на композицията с обръч, като допусна грешка в последната секунда

