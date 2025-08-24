С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Б рад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс, след като закупи имота за 12 милиона долара от китариста на групата The Killers Дейв Кюнинг и съпругата му Емили.

Построена около 1989 г., резиденцията в испански стил с площ 778 кв. м се намира в престижния квартал Outpost Estates, където живеят и други звезди като Бен Афлек и Орландо Блум. Домът разполага с шест спални, офис, киносалон и панорамни прозорци от пода до тавана, които разкриват впечатляващи гледки към центъра на Лос Анджелис и Тихия океан. В двора има басейн, лятна кухня и зеленчукова градина.

Първоначално имотът беше обявен за продажба за 13,9 млн. долара през юни, след като Кюнинг го е купил през 2021 г. за 9,6 млн. долара. Сделката е реализирана от агенция Carolwood Estates.

Това не е единствената инвестиция на 61-годишния актьор в района. През 2023 г. той придоби дом в Лос Фелиз за 5,5 млн. долара, а освен това е собственик и на френското имение Château Miraval, което от години е обект на правен спор с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Джоли продаде своя дял през 2022 г. на компания от Stoli Group, а Пит твърди, че това е било нарушение на техния договор.

Брад Пит и Анджелина Джоли започват връзката си през 2005 г. след снимките на "Mr. and Mrs. Smith" (2003), женят се през август 2014 г. и имат шест деца – три биологични (Шайло, Нокс, Вивиен) и три осиновени (Мадокс, Пакс, Захара). Джоли подава молба за развод през септември 2016 г., а процедурата приключва в декември 2024 г.