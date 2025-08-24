Любопитно

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Брад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс

24 август 2025, 10:06
С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара
Източник: Getty Images

Б рад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс, след като закупи имота за 12 милиона долара от китариста на групата The Killers Дейв Кюнинг и съпругата му Емили.

Построена около 1989 г., резиденцията в испански стил с площ 778 кв. м се намира в престижния квартал Outpost Estates, където живеят и други звезди като Бен Афлек и Орландо Блум. Домът разполага с шест спални, офис, киносалон и панорамни прозорци от пода до тавана, които разкриват впечатляващи гледки към центъра на Лос Анджелис и Тихия океан. В двора има басейн, лятна кухня и зеленчукова градина.

Първоначално имотът беше обявен за продажба за 13,9 млн. долара през юни, след като Кюнинг го е купил през 2021 г. за 9,6 млн. долара. Сделката е реализирана от агенция Carolwood Estates.

Това не е единствената инвестиция на 61-годишния актьор в района. През 2023 г. той придоби дом в Лос Фелиз за 5,5 млн. долара, а освен това е собственик и на френското имение Château Miraval, което от години е обект на правен спор с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Джоли продаде своя дял през 2022 г. на компания от Stoli Group, а Пит твърди, че това е било нарушение на техния договор.

Брад Пит и Анджелина Джоли започват връзката си през 2005 г. след снимките на "Mr. and Mrs. Smith" (2003), женят се през август 2014 г. и имат шест деца – три биологични (Шайло, Нокс, Вивиен) и три осиновени (Мадокс, Пакс, Захара). Джоли подава молба за развод през септември 2016 г., а процедурата приключва в декември 2024 г. 

Източник: БГНЕС    
Брад Пит Холивуд Хилс Имение Недвижими имоти Луксозен имот Анджелина Джоли Шато Миравал Знаменитости Лос Анджелис Сделка с имот
Последвайте ни

По темата

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

pariteni.bg
Какво значи софтуерно базиран автомобил

Какво значи софтуерно базиран автомобил

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 2 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 2 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 2 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 2 дни

Виц на деня

Лекар към пациент: - Как е главоболието, от което се оплаквахте? - Замина за няколко дни у майка и...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

о

Възобновиха снимките на „Емили в Париж“ след смъртта на помощник-режисьора

Свят Преди 9 минути

Хитовото шоу на Netflix преустанови снимките, след като помощник-режисьорът припадна и почина

,

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България

България Преди 1 час

Очаква се пикът да е другата седмица

.

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Свят Преди 3 часа

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Любопитно Преди 3 часа

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Любопитно Преди 3 часа

Последиците от екранната зависимост най-често се свързват с чувство на тревожност и депресия

<p>24 август: Денят, в който времето спря</p>

24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

ж

Двама светци почитаме днес, кои са те

България Преди 3 часа

В този ден се почита и свети Козма, монах и просветен деец, будител на гръцкия народ

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°

Снимката е илюстративна

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск“

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален

,

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Свят Преди 12 часа

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември

Снимката е илюстративна

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Свят Преди 13 часа

Това съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин

.

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Свят Преди 13 часа

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

България Преди 14 часа

Задържаните са от афганистански произход

"Исторически парк" на "Величие" се разпада

"Исторически парк" на "Величие" се разпада

България Преди 14 часа

Разследване разкрива дългове и запори около проекта на Ивелин Михайлов

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

България Преди 15 часа

Тя изигра отлично своите съчетания, с изключение на самия край на композицията с обръч, като допусна грешка в последната секунда

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

Свят Преди 15 часа

В необичайна сделка с изпитващия затруднения производител на чипове САЩ придобиват дял в частна компания

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

5 вредни храни, които да премахнете от менюто си ВЕДНАГА!

Edna.bg

ТЕСТ: Какво виждате на тази картина? То разкрива нещо интересно за вас

Edna.bg

Кръгът в Mr Bit Втора лига продължава с 2 мача

Gong.bg

Шарапова влезе в Залата на славата, огромна изненада на церемонията (снимки и видео)

Gong.bg

По NOVA: Директорът на „Гранична полиция” за гонката с бус с мигранти в Бургаско

Nova.bg

Втори мащабен протест срещу безводието се подготвя в Плевен

Nova.bg