Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево" за влизане в България

Очаква се пикът да е другата седмица

24 август 2025, 09:15
Ч асове отнема преминаването на границата с Турция. В края на лятото трафикът е в посока към Западна Европа, съобщи NOVA.

„Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от така наречената категория - гастарбайтери, пътуващи от Република Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси”, обясни Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП „Капитан Андреево”.

По думите му работят всички трасета – 9 плюс 1 за автобуси.

„Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час”, обясни Куртов. 

Целият този трафик се отправя към „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин.

Очаква се пикът да е другата седмица.

Миналата седмица пък има случай и на задържани мигранти в товарен автомобил. 

Източник: NOVA    
Възобновиха снимките на „Емили в Париж“ след смъртта на помощник-режисьора

Хитовото шоу на Netflix преустанови снимките, след като помощник-режисьорът припадна и почина

Журналист оцеля със счупен таз, бедрена кост и разкъсани ръце в планина в Норвегия

Всичко за спасителната мисия може да прочетете в следващите редове

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

Последиците от екранната зависимост най-често се свързват с чувство на тревожност и депресия

<p>24 август: Денят, в който времето спря</p>

24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск“

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Това съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

В необичайна сделка с изпитващия затруднения производител на чипове САЩ придобиват дял в частна компания

<p>Всичко, което Гилейн Максуел каза за Епстийн &ndash; и какво скри</p>

Какво научихме от Гилейн Максуел за Епстийн в интервюто си с Министерството на правосъдието

Вижте някои ключови моменти, които заслужават внимание

Яхта се обърна край Бургас, спасиха капитана

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Тенисистът каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите

Историята като бойно поле: Как миналото преследва Украйна днес

Историята като бойно поле: Как миналото преследва Украйна днес

Историята често е била в лоши ръце за Украйна – ето някои паралели и капани

Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември

Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Емине Ердоган посочва, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна

