Кои са най-странните политически партии, съществували някога

А ко политиката бъде сравнена със спортно състезание, то спокойно можем да заявим, че почти винаги участниците в него са едни и същи. И докато основните фаворити са ясни, понякога се появяват необичайни претенденти, които по една или друга причина привличат вниманието на публиката. В следващите редове може да се запознаете с няколко крайно нетрадиционни политически партии, успели да съберат далеч по-голяма подкрепа, отколкото някой е очаквал.

Пиратската партия

Тази формация, за която най-вероятно сте чували поне веднъж, възниква в началото на настоящия век в Швеция. Днес, тя се радва на завидна популярност и присъства в редица държави, включително и в България. От 2006 г. съществува т. нар. Пиратски интернационал – главната организация на движението, обединяващо партиите. Тя е основана през 2006 г. и регистрирана в Белгия през 2009 г. Какви всъщност са целите, които „пиратите“ си поставят? На първо място, те са свързани с дигиталните права и свободата в интернет. Представителите на въпросното движение настояват за реформиране на авторските права, премахване на лицензите, свободен достъп до източници на информация, както и ограничаването на правомощията на властите в глобалната мрежа. Пиратската партия комбинира някои сериозни теми с непринуденото си отношение към политиката, което се оказва успешна стратегия. Тя се представи забележително добре на редица избори, а в някои страни дори се превърна в парламентарно представена формация. У нас, Пиратска партия е учредена на 11 април 2010 г. в София, като нейните членове се делят на „модератори“, „пиъри“ и „администратори“.

Партията на обективизма

Обективизмът представлява философия, създадена от световноизвестната писателка Айн Ранд. Една от нейните основни идеи гласи, че единствената морална цел на човек е преследването на собственото му щастие и неговия рационален интерес. Именно тази концепция стои в основата на Партията на обективизма, уредена в САЩ на 2 февруари 2008 г. (на 2 февруари е родена Айн Ранд) от Томас Робърт Стивънс. Членовете на формацията смятат, че всеки трябва да разполага с абсолютната свобода да прави това, което пожелае, а ролята на правителството трябва да бъде силно ограничена. Те също така отхвърлят всяка форма на алтруизъм и считат личния интерес за основна ценност, защитавайки идеята, че оцеляват само най-силните. Не е особено изненадващо, че техните опоненти ги смятат за самовлюбени егоисти, които са откъснати от реалността. Въпреки това, броят на поддръжниците на формацията нарасна осезаемо през последните няколко години.

Американската вегетарианска партия

Създадена през 1947 г., тази партия си поставя една основна задача – насърчаването на консумирането на растителни продукти. Нейните членове се стремят да намерят решения на проблеми като климатичните промени, недостигът на стоки от първа необходимост в някои части на света, както и прекомерното консумиране на вредни храни. В периода между 1948 и 1964 г. формацията на няколко пъти издига свои кандидати за президент и вицепрезидент на САЩ. Те не получават почти никаква подкрепа, но въпреки това вегетарианците постепенно започват да привличат все повече поддръжници. Те, разбира се, няма как да се конкурират с двете основни политически формации в страната – Демократическата и Републиканската. Някои анализатори отбелязват, че идеите им са „изпреварили времето си“ и не бива да бъдат отхвърляни с лека ръка. Други, обаче, са на мнение, че в много отношения те са твърде крайни и просто няма как да бъдат приети от по-голямата част от американското общество.

