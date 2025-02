Избори по време на криза – накъде ще поеме Канада

С лед повече от девет години начело на Канада, премиерът на страната Джъстин Трюдо подаде оставка в началото на годината. Сред причините за неговото решение са икономическите сътресения, с които правителството му така и не успя да справи, избухналият бунт в редиците на неговата Либерална партия, драстичният спад на рейтинга му, както и непрекъснатите заплахи и критики, на които е подложен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Името на наследника на Трюдо ще стане ясно на 9 март, когато управляващата формация ще определи кой да бъде нейният нов лидер. Той ще изпълнява функциите на министър-председател до провеждането на парламентарни избори (най-късната възможна дата е 20 октомври). Какво предстои да се случи? По какъв курс ще поеме Канада на фона на проблемите, пред които е изправена?

