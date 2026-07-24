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Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Джони Деп смая феновете, появявайки се в четвъртък на Comic-Con в Сан Диего, дегизиран като Ебенезър Скрудж

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юли 2026, 10:28
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Д жони Деп смая феновете, появявайки се в четвъртък на Comic-Con в Сан Диего, дегизиран като Ебенезър Скрудж. Актьорът беше заснет на годишното грандиозно събитие, носещ цилиндър и тежко палто и стискащ бастун, влизайки в образа на емблематичния скъперник от класиката на Дикенс „Kоледна песен“.

Почти неузнаваемият актьор беше с рошави вежди, петниста сива брада и дълги бакенбарди за изненадващата си поява. На една от снимките той надничаше през замръзнало стъкло, а на друга се появяваше от врата, част от декор, пресъздаващ заснежен праг, пише The New York Post.

63-годишният Деп беше сниман и докато го поздравяваха косплеъри, облечени като едни от най-емблематичните му герои от предишни филми – включително Уили Уонка от „Чарли и шоколадовата фабрика“ (2005 г.), Едуард Ножиците от едноименната класика от 1990 г. и капитан Джак Спароу от поредицата „Карибски пирати“ (2003–2017 г.).

На друго място по време на конвенцията за поп култура той се качи на сцената в легендарната зала Hall H като Ебенезър, държейки свещник с изгоряла до дъно свещ.

Шокиращата пълна промяна на Джони Деп за новата му роля
11 снимки
Джони Деп роля филм
Джони Деп роля филм
Джони Деп роля филм
Джони Деп роля филм

Трейлърът към филма, режисиран от Тай Уест, също беше пуснат онлайн в четвъртък. Преди това актьорът беше заснеман на снимачната площадка на филма в Лондон, изглеждащ също толкова неузнаваем в костюма на героя на Чарлз Дикенс.

На снимките от февруари Деп носеше тъмносин халат и шапка, покриваща ушите му, появявайки се до колежката си Андреа Райзбъро, облечена от глава до пети в бяло, която играе Духа на миналите Коледи.

Във филма „Ебенезър: Коледна песен“ участват още Иън Маккелън, Дейзи Ридли, Сам Клафлин и Рупърт Гринт. Премиерата на филма е насрочена за 13 ноември.

Ролята е завръщането на Деп към заглавията от гигантите в Холивуд, след като той спечели дело за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд през 2022 г. Той съдеше Хърд за 50 милиона долара, твърдейки, че тя го е оклеветила в авторска статия във Washington Post от 2018 г., посветена на домашното насилие.

В крайна сметка актрисата от „Аквамен“ беше осъдена да плати на Деп 15 милиона долара, макар че на нея също бяха присъдени 2 милиона долара по насрещен иск. Те уредиха спора си същата година, като Хърд се съгласи да плати на бившия си съпруг 1 милион долара. Оттогава Хърд се пресели в Испания, където отглежда децата си: Уна Пейдж (на 5 г.) и близнаците Оушън и Агнес (на 1 г.).

Преди правния си сблъсък с Хърд в САЩ, Джони Деп загуби дело за клевета през 2020 г. срещу британския вестник Sun, който съдеше заради това, че го бяха нарекли „бияч на съпруги“ в заглавие, базирано на обвиненията на Хърд.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Джони Деп Comic Con Ебенезър Скрудж Коледна песен Амбър Хърд Завръщане Холивуд Дело за клевета Филм Косплей
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