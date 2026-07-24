Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

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Д жони Деп смая феновете, появявайки се в четвъртък на Comic-Con в Сан Диего, дегизиран като Ебенезър Скрудж. Актьорът беше заснет на годишното грандиозно събитие, носещ цилиндър и тежко палто и стискащ бастун, влизайки в образа на емблематичния скъперник от класиката на Дикенс „Kоледна песен“.

Почти неузнаваемият актьор беше с рошави вежди, петниста сива брада и дълги бакенбарди за изненадващата си поява. На една от снимките той надничаше през замръзнало стъкло, а на друга се появяваше от врата, част от декор, пресъздаващ заснежен праг, пише The New York Post.

63-годишният Деп беше сниман и докато го поздравяваха косплеъри, облечени като едни от най-емблематичните му герои от предишни филми – включително Уили Уонка от „Чарли и шоколадовата фабрика“ (2005 г.), Едуард Ножиците от едноименната класика от 1990 г. и капитан Джак Спароу от поредицата „Карибски пирати“ (2003–2017 г.).

На друго място по време на конвенцията за поп култура той се качи на сцената в легендарната зала Hall H като Ебенезър, държейки свещник с изгоряла до дъно свещ.

Трейлърът към филма, режисиран от Тай Уест, също беше пуснат онлайн в четвъртък. Преди това актьорът беше заснеман на снимачната площадка на филма в Лондон, изглеждащ също толкова неузнаваем в костюма на героя на Чарлз Дикенс.

На снимките от февруари Деп носеше тъмносин халат и шапка, покриваща ушите му, появявайки се до колежката си Андреа Райзбъро, облечена от глава до пети в бяло, която играе Духа на миналите Коледи.

Във филма „Ебенезър: Коледна песен“ участват още Иън Маккелън, Дейзи Ридли, Сам Клафлин и Рупърт Гринт. Премиерата на филма е насрочена за 13 ноември.

Bah! Humbug! Watch the new trailer for EBENEZER starring Johnny Depp. Only in theatres November 13. pic.twitter.com/pQQXC8fDaZ — Ebenezer (@ebenezermovie) July 23, 2026

Ролята е завръщането на Деп към заглавията от гигантите в Холивуд, след като той спечели дело за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд през 2022 г. Той съдеше Хърд за 50 милиона долара, твърдейки, че тя го е оклеветила в авторска статия във Washington Post от 2018 г., посветена на домашното насилие.

В крайна сметка актрисата от „Аквамен“ беше осъдена да плати на Деп 15 милиона долара, макар че на нея също бяха присъдени 2 милиона долара по насрещен иск. Те уредиха спора си същата година, като Хърд се съгласи да плати на бившия си съпруг 1 милион долара. Оттогава Хърд се пресели в Испания, където отглежда децата си: Уна Пейдж (на 5 г.) и близнаците Оушън и Агнес (на 1 г.).

Преди правния си сблъсък с Хърд в САЩ, Джони Деп загуби дело за клевета през 2020 г. срещу британския вестник Sun, който съдеше заради това, че го бяха нарекли „бияч на съпруги“ в заглавие, базирано на обвиненията на Хърд.