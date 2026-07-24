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Гърци без средства за почивка това лято: Разчитат на гости или ваучери за отдих

70% не могат да заплатят нощувки в хотел и ще останат при приятели и роднини в туристическите райони

24 юли 2026, 10:24
Гърци без средства за почивка това лято: Разчитат на гости или ваучери за отдих
Хотелите разчитат предимно на чуждестранни туристи   
Източник: istock

П овечето гърци ще прекарат лятната почивка на гости при приятели и роднини. Увеличиха се почиващите пенсионери с безплатни ваучери.

Според проучване на статистическата агенция Елстат повече от половината гърци няма да почиват това лято поради недостиг на средства. От тези, които могат да си позволят почивка, 70% не могат да заплатят нощувки в хотел и ще останат при приятели и роднини в туристическите райони.

Увеличен е обаче вътрешният туризъм от страна на пенсионери и хора с много ниски доходи, които получиха безплатни ваучери за нощувка. Държавата финансира и част от разходите за билети на ферибот.

Заради скъпия бензин: Гърция отчита по-малко нощувки от туристи

Хотелите разчитат предимно на чуждестранни туристи, докато гърците избират да почиват на къмпинг или в по-евтини стаи под наем.

По информация от туристическите агенции поради високи цени на туристическите услуги в Гърци местните жители пътуват до конкурентни дестинации в Испания и Италия.

Основните разходи по време на почивка са за храна 33%, нощувка 22 % и за бензин 24%.

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Опозицията цитира проучването в парламента, за да поиска от правителството прилагане на механизъм за намаляване на цените на стоките от първа необходимост. Синдикатите настояват за рязко повишаване на заплатите.

Източник: БНР    
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