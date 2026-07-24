След тежка диагноза: Почина майката на Бен и Кейси Афлек

К рис Ан Афлек, майката на актьорите Бен Афлек и Кейси Афлек, е починала, съобщи нейното семейство. Крис, която беше диагностицирана с рак на панкреаса през декември, е починала на 2 юни на 83-годишна възраст, съобщава HELLO!.

Родом от Ню Йорк и завършила Харвард, Крис посвещава 35 години от живота си на преподаването в държавни училища. Тя има двама сина, носителите на „Оскар“ Бен и Кейси, от бившия си съпруг Тимоти Афлек. Бен се ражда през 1972 г., последван от Кейси през 1975 г. По това време семейството се премества от Калифорния в Масачузетс.

Бен е бил на 12 години, когато родителите му, Крис и Тимоти, се развеждат — раздяла, която той описва като „болезнена“ в интервю за списание PEOPLE.

Спомняйки си за своето възпитание в интервю за Boston Magazine през 2006 г., Кейси разказва как майка му е поставяла семейните традиции на първо място. „Тя винаги ни караше да ходим на семейни почивки“, споделя той пред Boston Magazine.

„Когато си дете, просто искаш да си останеш вкъщи и да излизаш с приятели. Не ти се ходи в къщата на баба и дядо. Но традицията означаваше много за нея. Тя просто настояваше. Имахме много спорове за това. Но сега го обожавам и това са едни от най-любимите ми спомени“, признава още Кейси.

Крис беше стълб на подкрепа за синовете си през целите им кариери и присъства на Оскарите през 1998 г. заедно с Бен и неговия дългогодишен приятел Мат Деймън (който също доведе майка си на церемонията), след като двамата бяха номинирани за най-добър оригинален сценарий за „Добрият Уил Хънтинг“ – филм, в който участва и Кейси.

Припомняйки си момента, в който са спечелили наградата, Бен споделя пред Vanity Fair: „Седяхме до майките си и когато спечелихме, прегърнахме майките си. Помня как всички направиха такъв голям въпрос от това, сякаш беше някаква невиждана новост. Помня, че си мислех, чувствайки се несигурен: „Защо? Защо е странно, че водим майките си?“ Кой друг си мислите, че бихме довели?“.

Диагнозата на Крис

През декември миналата година Крис беше диагностицирана с рак на панкреаса и ѝ бяха дадени шест месеца живот. Най-голямото ѝ желание след диагнозата е било да види как внукът ѝ Атикус завършва гимназия, споделя нейното семейство. Тя е присъствала на събитието със семейството си на 31 май и е починала мирно в съня си два дни по-късно.

Крис оставя след себе си двамата си сина, както и петима внуци: децата на Кейси – Атикус и Индиана, и децата на Бен – Вайълет, Фин и Сам.