Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Vivacom приема предварителни поръчки за най-новото поколение сгъваеми смартфони на Samsung – Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, от 22 юли до 6 август. В рамките на кампанията клиентите могат да се възползват от специални предложения при покупка в брой или на лизинг.

За смартфоните Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Fold8 клиентите могат да спестят до 200 евро | 391.17 лв. според избраната конфигурация памет – 200 евро | 391.17 лв. за модела с 1 TB, 100 евро | 195.58 лв. за 512 GB и 50 евро | 97.79 лв. директна отстъпка за 256 GB. При предварителна поръчка на Galaxy Z Flip8 клиентите могат да се възползват от до 100 евро | 195.58 лв. намаление с два пъти повече място за съхранение. Трите модела идват и с 6 месеца достъп до Google AI Pro без допълнително заплащане.

Всеки от новите модели е създаден за различен тип потребители, но всички предлагат най-новите AI функционалности на Samsung, усъвършенстван дизайн и още повече възможности за работа, творчество и забавление.

Флагманът Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra е най-новият сгъваем смартфон на Samsung, създаден за потребители, които търсят максимална продуктивност и професионални възможности. Големият 8-инчов основен дисплей предоставя повече пространство за работа с няколко приложения едновременно, а усъвършенстваната камера с 200 MP основен сензор, новата 50 MP ултраширокоъгълна камера и подобрените Nightography функции дават неограничена свобода за заснемане и редактиране на снимки и видео. За потребителите, които създават професионално съдържание, моделът предлага и 8K видео запис с APV кодек и Cine LUT за по-голям контрол върху цветовете. Всичко това е събрано в най-тънкия Galaxy Z Fold досега – с дебелина едва 4,1 мм в разгънато състояние и тегло само 215 грама.

Източник: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold8 в изцяло нова форма и съотношение на екрана 16:10 в затворено и 4:3 в отворено състояние, предлага завладяващо изживяване, независимо дали потребителите работят, гледат филми, играят или сърфират в интернет. С тегло само 201 грама това е най-лекият модел от серията Galaxy Z Fold досега. Голямата батерия с капацитет 4800 mAh осигурява още по-дълго време за работа, а основният дисплей с яркост до 3000 нита, технология Vision Booster и покритие против отблясъци гарантира отлична видимост дори при силна слънчева светлина. Новата технология Flex Titanium прави устройството още по-тънко и издръжливо, като същевременно намалява видимостта на сгъвката.

Любителите на компактните смартфони също ще открият редица подобрения в новия Galaxy Z Flip8. Моделът е създаден за потребители, които искат телефонът им да бъде толкова динамичен, колкото самите те. С тегло едва 180 грама и дебелина само 6,1 мм това е най-тънкият и най-лекият Flip модел досега. Обновеният FlexWindow превръща външния дисплей в интелигентен AI интерфейс, който предоставя бърз достъп до 16 приложения, известия и най-често използваните функции. Функцията Now Brief предлага персонализирана информация и полезни предложения през целия ден, а интеграцията с Gemini позволява изпълнение на различни задачи директно от външния дисплей чрез натискане на страничния бутон или с гласови команди.

Повече информация за предварителните поръчки и новите устройства може да откриете на vivacom.bg.