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Екстремната жега и сушата в Африка масово убиват камилите

Температури над 50°C в Африка застрашават живота дори на камилите — животните, известни с ненадминатата си издръжливост. Учени и ветеринари алармират за висока смъртност, топлинен стрес и епидемии от болести в Африканския рог и Северна Африка

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 11:16
Екстремната жега и сушата в Африка масово убиват камилите
Източник: Istock

В продължение на векове животновъдите в Северна Африка и Африканския рог разчитат на камилите като на сигурен съюзник срещу суровия климат. Известни като „корабите на пустинята“, тези животни са символ на устойчивост. Днес обаче дори те са пречупени от екстремните горещини, обхванали континента, пише ВВС.

В региона Афар в североизточна Етиопия — едно от най-горещите и сухи места на Земята — камиларите наблюдават необичайни явления.

„Виждам как животните ми страдат от силата на жегата“, разказва 40-годишният Али Умер, който притежава около 500 камили. „Получават мехури по краката, очите им сълзят, а горещият пясък изгаря кожата им. Само през последния месец загубих осем малки заради екстремните температури.“

Умер допълва, че дори вятърът, който в миналото е носил разхлаждане, днес носи единствено горещ въздух. Неговите наблюдения се потвърждават от редица научни изследвания, които отчитат драматичен ръст на дехидратацията, топлинния стрес и смъртността сред камилските стада.

  • Криза в цяла Африка

Северна Африка и Африканският рог са дом на близо 80% от световната популация на едногърби камили. Проучване от 2025 г. в Южна Етиопия показва, че температурните колебания са влошили критично здравето, продуктивността и репродуктивните способности на животните.

В съседна Сомалия ситуацията е още по-тревожна. Данни показват, че смъртността на камилите, причинена от суша, засяга близо 46% от домакинствата в страната, а в северния район Сул загубите достигат потребителските 73%.

Ветеринарните лекари отчитат сериозен скок на заболяванията.

„Наблюдаваме значително увеличение на случаите на хипертермия (прегряване), което води до вторични инфекции“, обяснява Хасан Нуя Гуйо, ветеринарен лекар в Кения. „През последните две години смъртността при камилите в нашия окръг се е увеличила с над 15%.“

Според доклад на Световната метеорологична организация (СМО), Северна Африка е регистрирала най-бързото затопляне на континента — с 0,43°C на десетилетие между 1991 г. и 2025 г., като температурите редовно надхвърлят 50°C.

  • Биологичният граница на издръжливостта

По принцип камилите понасят безпроблемно температури до около 40°C. Те имат уникалната способност да регулират телесната си температура през деня, за да избегнат изпотяването и да пестят вода. Дебелата им козина ги предпазва от прякото слънчево греене.

Когато обаче градусите надскочат 45°C за продължителен период от време, защитните им механизми отказват.

„Нашите изследвания показват, че продължителна жега над 41–45°C атакува директно клетките на животните“, заявява проф. Абделмаджид Чехма от университета в Гардая, Алжир. „Имунната им система страда, белите им кръвни клетки се увреждат от стреса и в крайна сметка се самоунищожават.“

При топлинен стрес метаболизмът на камилата се забавя, за да ограничи вътрешното производство на топлина. Това води до апатия, рязко намаляване на приема на храна и срив в добива на мляко — основен хранителен източник за местното население.

  • Миграция и загуба на поминък

Натрупването на негативни фактори — липса на сянка, пресъхнали водоизточници и оскъдна растителност — кара много номади в Етиопия да изоставят традиционните си територии на север и да мигрират за постоянно на юг.

Експертите предупреждават, че това не е обичайна сезонна миграция, а окончателно изтегляне от региони, които стават необитаеми. Според международната организация Oxfam, в определени части на Сомалия цените на водата са скочили с над 2000% заради сушата.

„Камилите бяха последната линия на защита на животновъдите срещу пустинята“, обобщава проф. Чехма. „Безпрецедентната интензивност на настоящите горещи вълни обаче превръща дори тези невероятно устойчиви животни в преки жертви на климатичните промени.“

Редактор: Стела Христова
камили климатични промени екстремни горещини Африка суша топлинен стрес животновъдство
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