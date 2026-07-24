Епичен триумф: Кристофър Нолан сътвори визуален шедьовър с „Одисея“

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Т рудно е да си представим нещо по-мащабно от Батман или бащата на атомната бомба. Но когато става дума за режисьора Кристофър Нолан, амбициите изглеждат буквално безгранични. Неговият най-нов проект е адаптация на древногръцкия епос „Одисея“ от Омир — произведение на близо 2800 години, което изключително рядко е получавало голяма филмова реализация.

Докато повечето режисьори биха се уплашили от сложните герои, митологичните чудовища, бруталните битки и мащабните водни снимки, Нолан хваща тежкия лък на Одисей и уцелва право в десетката, пише в своя рецензия Джони Олексински от New York Post.

Източник: БТА/АР

Резултатът е зашеметяващ и завладяващ филм, напомнящ за ерата на Дейвид Лийн. Нолан изоставя част от интелектуалните главоблъсканици от „Тенет“ и „Началo“, за да изгради свой собствен „Лорънс Арабски“ — грандиозно приключение с визуални ефекти, които ще накарат и най-преситения киноман да се почувства като дете.

Източник: БТА/АР

Драмата на изгубения цар

В ролята на Одисей влиза Мат Деймън, който изгражда един от най-сериозните и дълбоки образи в кариерата си. Неговото 10-годишно скитане е представено не просто като митологично препятствие, а като борба с посттравматичен стрес след ужасите на Троянската война и пленничеството му при нимфата Калипсо (Шарлиз Терон).

В Итака неговата съпруга Пенелопа (Ан Хатауей) очаква завръщането му, докато отбива атаките на груби ухажори, превърнали двореца ѝ в арена за разгулни тържества. Нейният син Телемах (в ролята Том Холанд, който успешно се отърсва от образа си на Спайдърмен) изпитва дълбока горчивина и отчаяно търси истината за баща си.

Източник: БТА/АР

Сцените в Итака са напрегнати, политически и изпълнени с драматизъм. Хатауей блести в ролята на волева кралица, а Робърт Патинсън е изключително убедителен като наглия ухажор Антиной. Джон Легуизамо пък изненадва с емоционална роля като верния овчар Евмей.

Източник: БТА/АР

Магията на IMAX и зловещите чудовища

Истинската сила на филма обаче се крие в опасното пътуване на Одисей по море. От зловещия Троянски кон, забит в пясъка като Статуята на свободата, до клаустрофобичните битки вътре в него — всяка сцена носи отпечатъка на Нолановия реализъм.

Сблъсъкът с Циклопа в пещерата е заснет без излишна буфонада, придавайки на чудовището суров и плашещ вид. Сцила с нейните пипала и вещицата Цирцея (изиграна великолепно от Саманта Мортън) допълват галерията от митологични опасности.

Филмът с времетраене от 173 минути разполага с впечатляващ ансамбъл от звезди — дори второстепенните роли се изпълняват от имена като Зендая (в ролята на богинята Атина) и Лупита Нионго (като Елена Троянска).

Източник: БТА/АР

Епичен финал под звуците на Лудвиг Гьорансон

Мат Деймън отслабва до 77 килограма за ролята, за да показва сила чрез хитрост и лидерство, а не просто с физическа маса. Кулминационната финална битка, съпроводена от ритмичната и свирепа музика на композитора Лудвиг Гьорансон, се очертава като един от най-въздействащите моменти в съвременното кино.

С „Одисея“ Кристофър Нолан за пореден път доказва, че е сред малцината режисьори, способни да превърнат класическата литература в гигантско, интелигентно и незабравимо филмово събитие.