35 000 евро за DARA и 36 000 евро за Папи Ханс: Хонорарите за празника на Варна предизвикаха напрежение

С ериозните хонорари за Папи Ханс и DARA се превърнаха в основна ябълка на раздора около празничния концерт за Деня на Варна на 15 август.

Разходите излязоха наяве в представената пред Комисията по „Култура и духовно развитие“ план-сметка за събитието на обща стойност 153 420 евро. До детайлната разбивка се стигна едва след като Общинският съвет категорично отхвърли първоначално поисканите от общинската администрация 160 000 евро с аргумента, че се искат публични средства „на сляпо“, без конкретика и без яснота за програмата.

Хонорари за десетки хиляди евро

Според официално представените цифри, основните участници в празничния концерт в зоната на Пантеона ще приберат суми, каквито рядко се отпускат от общински бюджети:

36 000 евро за Папи Ханс – сума, която се очертава като най-високият единичен хонорар в план-сметката.

35 000 евро за DARA – посочени като самостоятелен хонорар за изпълнителката, докато сумата за участието ѝ заедно с балет от 6 танцьори е изчислена на 42 000 евро. На същия ден певицата ще получи и отличието „Почетен гражданин на Варна“ за историческата първа победа на България на „Евровизия“ с песента Bangaranga.

Разликата с останалите: На този фон за групата Innerglow са предвидени 5000 евро, а за The Center World – едва 2500 евро.

Към възнагражденията на звездите са добавени и сериозни разходи за техника – 17 040 евро за сценично осветление и 16 850 евро за LED екрани, както и пера за охрана, медицинско обезпечаване, авторски права и изхранване на артистите.

От пълна непрозрачност към спорни разходи

Напрежението в морската столица се покачи, след като общински съветници обвиниха администрацията, че редовно ги поставя пред ултиматум – или да одобряват огромни суми без обосновка, или да бъдат обвинени за провала на празника. В зала „Пленарна“ бяха изразени и съмнения дали анонсираните звезди действително ще излязат на сцената, тъй като в първоначалния доклад липсваха каквито и да било гаранции и потвърждения.

Разходването на публични средства бе поставено под въпрос и по други точки от дневния ред. Местният парламент отказа 20 000 евро за наем на оборудване за литературния форум „Море от книги“ с мотив, че е по-разумно Общината да инвестира в собствена техника. Не бе одобрено и искането за 180 000 евро за игрален филм за олимпийския шампион Ивайло Маринов.

Кои прояви все пак получават финансиране?

За разлика от спорния концерт, Общинският съвет гласува предварително изпълнение за близо 940 000 евро за социални и културни дейности през лятото:

Близо 700 000 евро отиват за подкрепа на социалните услуги – центрове за деца и възрастни с увреждания, жертви на насилие и домашни грижи.

Над 160 000 евро бяха одобрени за фолклорния и джаз фестивала „Варненско лято“, както и за официалните чествания в Летния театър.

Над 83 000 евро са заделени за спортния календар, включително за плувния маратон „Галата – Варна“ и „Морски фест 2026“.