Камион с 20 000 литра пропан-бутан е спрян от движение заради опасна неизправност

Т оварен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от движение заради опасна техническа неизправност, съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция“. При проверката е установено, че на едно от колелата липсват пет закрепващи елемента.“Подобна неизправност е създавала реален риск от тежък пътен инцидент”, се казва в публикация на фейсбук страницата на Дирекцията, съобщи NOVA.

Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната, които се извършват от екипи на „Пътна полиция“ съвместно с Областната дирекция на МВР - София. Само през вчерашния ден са проверени 258 моторни превозни средства и 289 водачи и пътници. Контролните органи са установили 24 технически неизправни товарни автомобила, като при пет от тях неизправностите са били определени като опасни.

В рамките на акцията са съставени общо 105 акта и фиша, констатирани са 39 случая на неизползване на обезопасителни системи, а в седем случая са издадени заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

От ГД „Национална полиция“ подчертават, че засиленият контрол ще продължи, като основната цел е да не се допуска движението на технически неизправни превозни средства и да се гарантира безопасността на всички участници в движението.