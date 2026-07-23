България

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Бурните явления в източните райони временно утихват и четвъртък ще започне със слънчево време в по-голямата част от страната, с температури между 25° и 30°

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 06:30
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Източник: Thinkstock/Guliver

Б урните явления в източните райони временно утихват и четвъртък ще започне със слънчево време в по-голямата част от страната, с температури между 25° и 30°. Около и след обяд обаче над планинските и северните райони отново ще се развиват купесто-дъждовни облаци с краткотрайни валежи.

През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до предимно ясно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В сутрешните часове, главно над Централна Северна и Източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 26°.
  
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие – от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.                        
  
В петък с умерен северозападен, в източната половина от страната - север-североизточен вятър ще нахлува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ отново на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 28°-29° в югоизточните.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА    
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