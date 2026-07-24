Разкриха причината за внезапната смърт на саудитския принц Абдула, открит мъртъв в луксозен хотел в Лондон

С аудитски принц бе открит мъртъв в хотел в Кенсингтън след употреба на фатална комбинация от наркотици и алкохол.

Абдула бин Фахад бин Абдула бин Абдулазиз бин Джалави ал Сауд е бил с почти три пъти над позволения за шофиране лимит на алкохол в кръвта, а в организма му са намерени следи от гама-хидроксибутират (GHB), канабис и Ксанакс, съобщава The Telegraph .

Тялото му е намерено в банята на хотел „Мариот“ в Кенсингтън, Западен Лондон, където нощувката струва 600 паунда, на 25 ноември миналата година.

A lot more people are going to be silenced as I predicted yesterday



Saudi Prince Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud, was found dead in luxury London hotel after cocktail of party drugs was found in system



The incident could be related, after Daniel… pic.twitter.com/cIf1c3urFu — SynCronus (@syncronus) July 23, 2026

В съда бе изслушано, че починалият е имал дългогодишна борба с употребата на алкохол и Ксанакс.

Три месеца по-рано той е бил пациент в престижната клиника „Прайъри“ в Роухамптън, Югозападен Лондон, където престоят може да достигне до 35 000 паунда на седмица.

Там той е преминал през детоксикация от алкохол, бензодиазепини и лекарството против тревожност прегабалин.

По време на изслушването в Коронерския съд на Вътрешен Западен Лондон стана ясно, че 29-годишният мъж се е настанил в хотела на 19 ноември за едноседмичен престой.

Принцът е видян за последно на охранителните камери вечерта преди смъртта си, когато излиза навън, за да изпуши цигара.

Saudi Prince Abdullah bin Fahad bin Abdullah Al Saud died in London after a fatal combination of alcohol, party drugs and prescription medication, a UK coroner’s inquest has found.



The 29-year-old prince was found unconscious in his room at the Marriott Hotel in Kensington on… pic.twitter.com/4rrQ96GUWj — IndiaToday (@IndiaToday) July 24, 2026

Впоследствие камериерка го открива да лежи напълно облечен върху пода в банята на заключената си стая на петия етаж.

Пристигналите парамедици не са успели да го реанимират и са констатирали смъртта му.

Токсикологичният доклад показва, че младият аристократ е имал концентрация на етанол от 222 мг алкохол на 100 мл кръв. Допустимата граница за шофиране в страната е 80 мг.

В организма му са открити и потенциално фатални нива от т.нар. „парти наркотик“ гама-хидроксибутират (GHB), както и следи от канабис, медикамента срещу тревожност алпразолам (по-известен като Ксанакс) и други успокоителни лекарства.

Не е считан за рисков от самоубийство

Д-р Виктория Чаморо, консултант-психиатър, заяви, че той е „съдействал добре“ по време на детоксикационното си лечение в „Прайъри“, което е „преминало без физически странични ефекти“.

„Той беше подкрепящ и мил с останалите пациенти и създаде приятелства“, посочва тя в изявление и допълва: „При приемането му бяха отчетени симптоми на понижено настроение и тревожност“.

🚨GLOBAL NEWS



A UK coroner has ruled that the death of Saudi Prince Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, 29, was misadventure after he died from the combined effects of alcohol, GHB and prescription medications at a London hotel.



The inquest found… pic.twitter.com/jKr32qIopv — UKWELITIMES WORLD (@UKWELINEWSWORLD) July 24, 2026

„При изписването му беше преценено, че няма риск от самоубийство. Той бе изписан в компанията на приятел, но след това не се появи на насрочените онлайн прегледи през Zoom“, заяви още тя.

„Въпреки това нямаше основания за безпокойство. Той се отнасяше сериозно и завърши успешно лечението си“, казва д-р Виктория Чаморо.

След като напуска „Прайъри“, принцът преминава през последващо лечение в частната клиника „Рейнсфорд Хол“ в Сейнт Хелънс, Мърсисайд (със такса от 7 000 паунда на седмица), където е диагностициран и с инфекция на горните дихателни пътища.

Той се възстановява и напуска заведението на 14 октомври.

Аутопсията показва, че членът на кралската фамилия, който е пряк наследник на прапрадядото на краля на Саудитска Арабия Салман, е нямал остри или хронични заболявания, а е претърпял сърдечен арест в резултат на комбинацията от наркотици и алкохол.

Джийн Харкин, помощник-коронер, заяви, че не вярва той да е имал намерение да отнеме живота си. Тя отбеляза, че в докладите от „Прайъри“ и „Рейнсфорд Хол“ липсват притеснения за това, той не е споделял пред никого желания за самоубийство, а в стаята му не е намерена бележка.

Няма и доказателства за намеса на трети лица, като записите от охранителните камери потвърждават, че той е бил сам през цялата нощ преди смъртта си.

Харкин постанови заключение за смърт поради нещастен случай (грешка/непредвидено събитие), причинена от предозиране и приемане на множество наркотични вещества.

Тя добави: „Бих искала да изразя своите искрени съболезнования на семейството на Абдула“.