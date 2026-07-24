Пенсия с купен стаж: Какви са възможностите и как става плащането

Хората, които са достигнали възрастта за пенсиониране, но не им достига осигурителен стаж, могат да закупят до 5 години, за да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Най-често липсващият период, който хората заплащат, е между 22 и 23 месеца, обясни пред БНР Лили Самоковска, държавен експерт по осигуряването в дирекция „Пенсии“ на Националния осигурителен институт.

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Три възможности за закупуване на стаж

По думите на експерта законът предвижда три случая, в които може да бъде закупен осигурителен стаж.

Първата възможност е за времето на обучение. От нея могат да се възползват хора, учили във всички форми на обучение, включително завършилите в чужбина. Условието е за съответния период да нямат друг осигурителен стаж. Същото правило се прилага и за майките.

Втората възможност е за хора, които вече са навършили необходимата възраст за пенсиониране, подали са заявление за отпускане на пенсия, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж.

Третият случай е за репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация. За тях може да бъде закупен недостигащият стаж, но не повече от 3 години.

Как се плаща

Закупуването на стаж става чрез внасяне на осигурителни вноски за съответния период. Плащането се извършва по банков път по сметка на Националната агенция за приходите, след като бъде подадена Декларация образец №8, обясни Лили Самоковска пред БНР.

Закупеният период се зачита за осигурителен стаж при отпускането на пенсията.