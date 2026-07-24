От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

К орейски технологичен милиардер, който публично призна, че обича друга жена, а не съпругата си, и че има дете от нея, може да бъде осъден да плати на бившата си съпруга близо 1 милиард долара, докато „разводът на века“ в Южна Корея наближава решително съдебно решение.

Че Те-уон, 65-годишният председател на южнокорейската „SK Group“ и основен печеливш от бума на чиповете за изкуствен интелект, шокира страната през 2015 г. с писмо от три страници във вестник, в което заяви, че бракът му е неизлечимо разрушен и че иска „чист край“.

Сега, тъй като акциите на „SK Hynix“ — доставчикът на памет, чиито чипове захранват системи с изкуствен интелект на „Nvidia“ — са скочили близо десетократно от началото на 2025 г., състоянието в центъра на така наречения „развод на века“ в страната също се е увеличило главоломно.

Бившата му съпруга Но Со-йонг, дъщеря на бившия южнокорейски президент Но Те-у, настоява за половината от активите на Че. Тя е поискала от въззивния съд да ги оцени по днешните изключително високи цени — ход, който според юридически експерти може да увеличи нейното обезщетение до близо 1 милиард долара и потенциално да отслаби контрола на Че върху една от най-големите бизнес империи в Южна Корея.

Решението се очаква в петък.

Делото държи Южна Корея в напрежение от години — комбинирайки любовен триъгълник, бивше президентско семейство, твърдения за тайни черни каси и битка за контрол върху Rhetoric технологичен конгломерат.

При публичното си обявяване на желанието за „чист край“ на брака, Че цитира известното начално изречение от епоса на Лев Толстой за прелюбодеянието „Анна Каренина“: „Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему“.

Шокиращото признание на Че, който също е на 65 години, сложи край на брак, който някога беше възхваляван като „сватбата на века“ в Южна Корея.

Че и Но се женят през 1988 г. в президентския Сини дом, броени месеци след като баща ѝ поема поста.

Първоначално Но отказва да му даде развод, заявявайки, че възнамерява да защити семейството. По-късно тя променя позицията си, пишейки, че може би е правилно да остави съпруга си да преследва „щастието“, което иска.

Другата жена в любовния триъгълник, Ким Хи-йонг, днес е дългогодишна партньорка на Че. Ким, която използва английското име Клои, ръководи благотворителна фондация, създадена от двойката, и се появява публично редом до милиардера. Тя е на 50 години, според фирмени документи, цитирани от Wall Street Journal.

По-късно Но съди Ким заради аферата и спечели обезщетение за щети в размер на около 1,5 милиона долара, след като съдът установи, че връзката и извънбрачното дете са нанесели емоционална вреда и са спомогнали за унищожаването на доверието между съпрузите.

Враждата бързо прерасна във високорискова битка за произхода на състоянието на SK.

Адвокатите на Но представиха ръкописна бележка, съхранявана от майка ѝ, в която до името „Sunkyong“ — предишното име на SK — е записана сумата „30 милиарда вона“ (около 23 милиона долара).

'현금' 필요해진 최태원 회장, SK실트론 매각 불씨 되살아나나 #뉴스1 https://t.co/VQZFPIbiVb — 뉴스1 산업1부 (@News1_Industry) July 24, 2026

Те твърдяха, че бележката подкрепя претенциите, че бащата на Но тайно е предоставил пари на бащата на Че, което е помогнало на семейството да разшири бизнес империята си. Адвокатите на Че отрекоха SK да е получавала въпросните средства.

Преди това въззивен съд разпореди Че да даде на Но 35% от активите си, които тогава се оценяваха на близо 1 милиард долара.

Върховният съд на Южна Корея по-късно потвърди развода, но върна имотното споразумение на по-долна инстанция, отхвърляйки използването на твърдения за незаконни президентски пари като основа за претенциите на Но.

В центъра на повторното разглеждане на делото е един привидно прост въпрос: Как трябва да бъде оценено състоянието на Че?

Че твърди, че съдиите трябва да използват по-ранна оценка — отпреди бумът на изкуствения интелект да изстреля стойността на неговите активи до небето. Но иска съдът да използва много по-високата днешна сума.

Този спор стана особено скъпоструващ, след като „SK Hynix“ се утвърди като ключов доставчик на памет с висока честотна лента, използвана в системите за изкуствен интелект на „Nvidia“.

Акциите на производителя на чипове са се увеличили близо десетократно от началото на 2025 г., което е помогнало състоянието на Че да се удвои до около 5 милиарда долара.

Но междувременно събира багажа си от дома, където е отгледала трите деца на двойката и е живяла в продължение на 37 години.

В една публикация в социалните мрежи тя сподели снимки от сватбената си рокля и плакат от детството, направен от децата ѝ, показващ техните родители, заобиколени от сърца и звезди.

Едно от съобщенията на плаката гласи: „Истинска любов“.