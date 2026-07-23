Свят

Напрежението в Ормузкия проток ескалира: Иран обяви, че контролира пролива, САЩ нанасят удари 12-а поредна нощ

Техеран твърди, че танкер е попаднал на мина, а Вашингтон заявява, че атакува ирански цели, за да защити корабоплаването в един от най-важните морски маршрути в света

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 06:42
Напрежението в Ормузкия проток ескалира: Иран обяви, че контролира пролива, САЩ нанасят удари 12-а поредна нощ
Източник: iStock Photos

И ранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал да премине по миниран маршрут южно от Ормузкия проток, предаде "Ройтерс".

Според изявлението на КГИР още два танкера, които са плавали по същия маршрут, са променили курса си след инцидента.

Елитното иранско военно формирование заявява още, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“. По думите на иранските военни всички плавателни съдове, които желаят да преминат през стратегическия морски път, трябва предварително да координират маршрута си с Иран.

В изявлението не се уточняват имената на засегнатите танкери, нито кога точно е станал инцидентът.

Междувременно американската армия съобщи, че за дванайсета поредна нощ нанася удари по ирански цели, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

От СЕНТКОМ заявиха, че операцията има за цел „да отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона.

Ескалацията идва ден след като американският президент Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение към Техеран. Той заяви, че САЩ ще разрушават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран атакува кораб в Ормузкия проток.

В отговор иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме „мощен и решителен отговор“, ако американските заплахи бъдат изпълнени.

  • Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски коридори в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Всяко ограничаване на корабоплаването в района оказва незабавно влияние върху международните енергийни пазари, цените на петрола и глобалната търговия. Заради ключовото му значение всяка ескалация в района предизвиква сериозно безпокойство сред световните сили и морските превозвачи.

Напрежението между САЩ и Иран се изостри през последните дни след серия от американски удари по ирански военни и стратегически обекти. В отговор Техеран обяви, че затваря Ормузкия проток и предупреди, че ще предприеме действия срещу всеки опит за нарушаване на въведения от него контрол.

Вашингтон от своя страна настоява, че военните операции са насочени към гарантиране на свободното корабоплаване и защитата на международните търговски маршрути. Международната общност следи развитието на ситуацията с опасения, че продължаващата ескалация може да доведе до по-широк регионален конфликт и сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Велев    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 3 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 1 час
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 час
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 1 час
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Исторически кораб потъва, за да оживее отново на дъното на Черно море</p>

Правителствен кораб от времето на социализма става изкуствен риф в Черно море

Любопитно Преди 59 минути

Бившият правителствен кораб „Атанас Димитров“ няма да бъде нарязан за скрап, а ще се превърне в атракция за водолази и център за екологичен мониторинг

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

Свят Преди 1 час

Все по-малко деветокласници в Русия записват гората степен на средното образование, но не по тяхно желание

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Свят Преди 10 часа

Ситуацията е представлявала риск за безопасността на самолета и намиращите се в него хора

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

България Преди 10 часа

Заложените в него приходи и трансфери за тази година са 5,256 млрд. евро

Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

Свят Преди 11 часа

Властите са наложили и мерки, насочени към дигиталните активи на Сойдаш.

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

Свят Преди 12 часа

Мохамад Багер Галибаф: Уравнението на тази война е ясно: или всички, или никой!

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

България Преди 12 часа

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

България Преди 12 часа

Законопроектът предвижда въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители

<p>САЩ оборудват НСС с модерна техника за радиологичен контрол</p>

САЩ оборудват Националната следствена служба с модерна техника за радиологичен контрол

България Преди 13 часа

Това дарение е пореден резултат на силното сътрудничество между Съединените щати и България

Осъдиха на доживотен затвор пиратите, похитили „Руен“

Осъдиха на доживотен затвор пиратите, похитили „Руен“

Свят Преди 14 часа

По време на процеса всичките 44 обвиняеми признаха вината си

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Свят Преди 14 часа

Зеленски за Скибюк: Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

България Преди 14 часа

От Районната прокуратура в Пловдив продължават да събират доказателства

Снимката е архивна: Ученици маршируват в Международния лагер „Сонгдоуон“ в севернокорейския град Вонсан.

Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай

Свят Преди 15 часа

Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември

Vivacom помага на бизнеса да отговори на изискванията на NIS2 чрез обучения по киберсигурност

Vivacom помага на бизнеса да отговори на изискванията на NIS2 чрез обучения по киберсигурност

Любопитно Преди 15 часа

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

България Преди 15 часа

По време на инцидента около басейна не е имало спасител

Пребит човек на трамвайна спирка в София

Пребит човек на трамвайна спирка в София

България Преди 15 часа

Нападателят е нанесъл множество удари с ръце и крака на пострадалия пред погледите на множество граждани

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 юли, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 23 юли, четвъртък

Edna.bg

Шеф в Гьозтепе: Стоилов отказа невероятна оферта

Gong.bg

Какви са очакванията за Дербито на Варна?

Gong.bg

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Nova.bg

„Летящи бензиностанции“: Как изглеждат самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер” и какви функции имат (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg