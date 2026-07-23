Напрежението в Ормузкия проток ескалира: Иран обяви, че контролира пролива, САЩ нанасят удари 12-а поредна нощ

И ранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал да премине по миниран маршрут южно от Ормузкия проток, предаде "Ройтерс".

Според изявлението на КГИР още два танкера, които са плавали по същия маршрут, са променили курса си след инцидента.

Елитното иранско военно формирование заявява още, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“. По думите на иранските военни всички плавателни съдове, които желаят да преминат през стратегическия морски път, трябва предварително да координират маршрута си с Иран.

В изявлението не се уточняват имената на засегнатите танкери, нито кога точно е станал инцидентът.

Междувременно американската армия съобщи, че за дванайсета поредна нощ нанася удари по ирански цели, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

От СЕНТКОМ заявиха, че операцията има за цел „да отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона.

Ескалацията идва ден след като американският президент Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение към Техеран. Той заяви, че САЩ ще разрушават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран атакува кораб в Ормузкия проток.

В отговор иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме „мощен и решителен отговор“, ако американските заплахи бъдат изпълнени.

Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски коридори в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Всяко ограничаване на корабоплаването в района оказва незабавно влияние върху международните енергийни пазари, цените на петрола и глобалната търговия. Заради ключовото му значение всяка ескалация в района предизвиква сериозно безпокойство сред световните сили и морските превозвачи.

Напрежението между САЩ и Иран се изостри през последните дни след серия от американски удари по ирански военни и стратегически обекти. В отговор Техеран обяви, че затваря Ормузкия проток и предупреди, че ще предприеме действия срещу всеки опит за нарушаване на въведения от него контрол.

Вашингтон от своя страна настоява, че военните операции са насочени към гарантиране на свободното корабоплаване и защитата на международните търговски маршрути. Международната общност следи развитието на ситуацията с опасения, че продължаващата ескалация може да доведе до по-широк регионален конфликт и сериозни сътресения на световните енергийни пазари.