Инцидент в Черно море: Търговски кораб за Украйна бе атакуван край Румъния

К ораб за насипни товари под либерийски флаг, превозващ въглища от Норфолк, САЩ, за Украйна, е бил повреден през нощта срещу петък, докато се е намирал на около 22 морски мили югоизточно от Сфънту Георге.

Предполага се, че щетите са причинени от удар на морски дрон или от взрив на морска мина. По данни на капитана няма пострадали, а екипажът вече не се нуждае от евакуация, предаде Аджерпрес.

„През нощта на 23 срещу 24 юли румънските власти бяха уведомени чрез Морския координационен център за търсене и спасяване към Румънската морска администрация за инцидент на борда на търговския кораб „Кристиана Б“. Плавателният съд под либерийски флаг, превозващ въглища от Норфолк, Съединените щати, за Украйна, се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 22 морски мили югоизточно от Сфънту Георге“, съобщи Департаментът за извънредни ситуации.

Сигналът за бедствие е бил подаден по международния канал за морска комуникация. Екипажът е съобщил за повреди по кораба и е поискал помощ. Първоначално е имало вероятност моряците да се нуждаят от евакуация.

След подаването на сигнала са били задействани съответните механизми за реакция при извънредни ситуации.

Морският координационен център за търсене и спасяване е изпратил на място корабите SAR APOLLO и SAR ARTEMIS на Румънската агенция за спасяване на човешки живот по море.

Хеликоптер на Главния авиационен инспекторат към Министерството на вътрешните работи е извършил въздушно разузнаване, за да оцени обстановката.

Според капитана няма ранени, а евакуация на екипажа вече не е необходима. Корабът може да продължи към брега, където да бъдат извършени технически проверки и ремонт.

Предварителните оценки показват, че повредата в товарен отсек №6 може да е причинена от удар на морски дрон или от експлозия на морска мина.

Румънските власти продължават да наблюдават ситуацията и поддържат координация между всички отговорни институции, за да бъде оказана необходимата помощ и да бъдат предприети подходящите мерки.