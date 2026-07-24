Екосистемата Galaxy навлезе в нова ера: Samsung представи серията Galaxy Z, интелигентни очила и часовници от ново поколение

Samsung Electronics Co., Ltd. проведе едно от най-мащабните си събития Galaxy Unpacked, показвайки цялостната си визия за бъдещето на свързаните устройства. Компанията не само предефинира категорията на сгъваемите смартфони с новата си гама Galaxy Z, но и официално разшири екосистемата си с първите си интелигентни очила (в сътрудничество с Google, Gentle Monster и Warby Parker), както и с флагманските си часовници Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9.

Всички нови устройства са обединени от концепцията за проактивен и съобразен с контекста изкуствен интелект (Galaxy AI и Gemini Intelligence), задвижван от операционните системи One UI 9.0, Wear OS 7 (One UI 9 Watch) и платформата Android XR.

Сгъваеми смартфони: По-тънки, по-леки и с технологията Flex Titanium

Новата серия Galaxy Z включва три различни модела, създадени според специфичните нужди на потребителите за мултитаскинг, мобилност и творчество:

1. Galaxy Z Fold8 Ultra: Новият Ultra стандарт при сгъваемите устройства

Форм-фактор и тегло: Най-тънкият Galaxy Z Fold досега с дебелина от едва 4,1 мм в разгънато състояние и олекотено тегло от 215 грама .

Дисплеи: Голям 8,0-инчов основен дисплей и 6,5-инчов преден екран, осигуряващи максимално пространство за работа и забавление.

Камера от флагмански клас: 200 MP основна камера с поддръжка на HDR режим при пълна резолюция. 50 MP ултраширокоъгълна камера за детайлни макро и широки снимки. Усъвършенстван нощен режим Nightography . 8K кинематографичен видеозапис с нов APV кодек и контрол чрез Cine LUT.

Хардуер и зареждане: Мобилна платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, охлаждане с разширена графитна структура, 5 000 mAh батерия, 45 W бързо зареждане с нова двойна DCIC архитектура.

2. Galaxy Z Fold8: Естествени пропорции и максимален комфорт

Олекотен дизайн: С тегло от едва 201 грама , това е най-лекият Fold модел в историята на марката.

Интуитивни дисплейни съотношения: Предният екран с пропорции 10:16 е удобен за работа с една ръка, а основният дисплей с пропорции 4:3 осигурява комфорт при четене, видео съдържание и игри.

Камера и автономия: Две 50 MP камери (широкоъгълна и ултраширокоъгълна) с функции Dual Recording и My FanCam за автоматично проследяване, задвижвани от Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy и батерия с капацитет 4 800 mAh.

3. Galaxy Z Flip8: Интелигентен AI интерфейс в джобен формат

Профил: Ултратънък корпус с дебелина от 6,1 мм и тегло от едва 180 грама .

FlexWindow: Външният дисплей осигурява директен достъп до AI автоматизации, Now Brief и Gemini Intelligence .

FlexCam: 50 MP камера с ProVisual Engine, AI Bokeh, система Super Steady с хоризонтална стабилизация, FlipShot и Mirror view.

Всички сгъваеми модели внедряват титаниева пластина и фолио за абсорбиране на удари, по-малка видимост на гънката и по-плавно разгъване. Основният дисплей достига яркост от до 3 000 нита с технология Vision Booster.

Интелигентните очила на Samsung: Визуален AI без използване на ръце

Разработени на базата на Android XR и задвижвани от платформата Snapdragon® AR1 Gen1, новите смарт очила на Samsung пренасят Google Gemini директно в зрителното поле на потребителя:

Дизайн и стил: Разработени съвместно със световните дизайнерски марки Gentle Monster (модерен и авангарден силует) и Warby Parker (класическа рамка в цвят бордо с тип „котешко око“).

Автономност: Осигуряват до 9 часа работа с едно зареждане и до 7 допълнителни зареждания от калъфа.

Функционалности: Запазваме момента: Обобщаване на дълги съобщения, четене на глас и превод в реално време. Заснемаме контекста: Заснемане на бели дъски или документи по време на срещи и директното им организиране в приложението „Бележки“. Навигация и споделяне: Гласови напътствия за маршрути, разбиране на заобикалящата среда и споделяне на видео от първо лице по време на разговор.



Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9: Здравният асистент на китката

Новите смарт часовници залагат на чипсета Qualcomm SDW6100 (Snapdragon Wear® Elite), биометричния сензор BioActive и операционната система One UI 9 Watch:

Galaxy Watch Ultra2

Корпус и издръжливост: 47 мм титанов корпус (цветове Сребрист титан и Сив титан), водоустойчивост 10 ATM / IP69K, сертификат за гмуркане EN13319 и военен стандарт MIL-STD-810H.

Екран и батерия: 1,52” Super AMOLED дисплей с рекордните 5 000 нита яркост и батерия от 800 mAh (35% увеличение).

Спортни екстри: Поддръжка на режими Trail Run, Nutrition Alert за хидратация, както и ексклузивно приложение за гмуркане Ultra2 Diving (съвместно с Mares).

Galaxy Watch9

Размери и дизайн: Предлага се в два размера – 44 мм (Графит, Сребристо) и 40 мм (Графит, Кремаво) с лек алуминиев корпус и прилягащ ергономичен дизайн.

Дисплей и батерия: Дисплей с яркост до 3 000 нита и батерии с капацитет до 445 mAh.

Серията включва важни AI здравни иновации: одобрена от FDA функция за проследяване на Сънна апнея, мониторинг на жизнените показатели по време на сън, Оценка на състоянието на сърцето, Дневно кардио натоварване, Индекс на физическата форма и защита на слуха.

Многослойна сигурност за данните

Защитата в новите устройства се гарантира от архитектурата Samsung Knox, Knox Vault и Personal Data Engine (PDE), които обработват контекстната информация локално на устройството, а One UI 9.0 осигурява специален дашборд за прозрачен контрол над AI активностите.

Вземи сега новата серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 са налични за предварителна поръчка на избрани пазари от днес. Всички модели се предлагат в цветове Графит и Кремаво, като Тъмновиолетово е ексклузивен за Galaxy Z Fold8 Ultra, Светлолилаво – за Galaxy Z Fold8, а Розово – за Galaxy Z Flip8. Ексклузивните онлайн цветови варианты включват Тъмнозелено за Galaxy Z Fold8 Ultra, Пистачио за Galaxy Z Fold8 и Мента за Galaxy Z Flip8.

Всеки клиент има възможност да закупи по-голямата памет с отстъпки до €200 (в случая на варианта с 1 TB), €100 (за 512 GB версия) или €50 (за 256 GB). Офертата е валидна до 23:59 ч. на 6 август 2026 г. Пълните условия са налични на www.samsung.com/bg

Устройствата се предлагат на препоръчителни цени, стартиращи от €2199 за Galaxy Z Fold8 Ultra, €1999 за Galaxy Z Fold8 и €1299 за Galaxy Z Flip8, а всеки, закупил устройство, ще получи и 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro.

Новата серия Galaxy Z ще направи предимствата на усъвършенствания AI още по-достъпни в ежедневието на потребителите чрез 6-месечен безплатен пробен период на Google AI Pro, включващ 5 TB облачно пространство за съхранение – еквивалент на стойност €21,98 на месец или общо спестени €132. С разширения достъп до най-мощните AI модели на Google потребителите могат да повишат своята продуктивност и креативност върху сгъваемия екран, когато пожелаят.

За тези, които преминават от iOS към Galaxy, обновеният Smart Switch прави миграцията по-лесна от всякога. Чрез сканиране на QR код от своя iPhone потребителите могат да прехвърлят данни безжично, без необходимост от допълнителни приложения. Smart Switch поддържа прехвърляне и на Samsung и Google акаунти, настройки за достъпност, eSIM данни, пароли, ключове за достъп и друга важна информация, което значително съкращава времето за настройка на новото устройство. Благодарение на новата съвместимост между Quick Share и AirDrop споделянето на файлове между устройства с iOS и Galaxy вече е по-лесно и безпроблемно и в двете посоки.