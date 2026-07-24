Белга: Европейските диаманти отново избегнаха американските вносни мита

С ветовният диамантен център в Антверпен съобщи, че след продължителни преговори и лобиране е постигнал възстановяване на нулевото мито за внос на шлифовани естествени диаманти в САЩ, след като през последните шест месеца върху този внос се прилагаше 10-процентно мито, предаде белгийската агенция Белга.

През септември 2025 г. организацията договори освобождаването ѝ от мита като част от търговското споразумение между Европейската комисия и САЩ. Аргументът беше, че в САЩ щати не се добиват и не се шлифоват диаманти, поради което не съществува местна индустрия, която да се нуждае от защита.

През февруари 2026 г. обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе общо 10-процентно мито върху вноса, след като Върховният съд на САЩ постанови, че предишните му тарифни мерки са незаконосъобразни.

С изтичането на действието на тези мита американската администрация потърси ново правно основание за налагане на вносни тарифи върху определени продукти, позовавайки се на Раздел 301 от американското търговско законодателство. Тази разпоредба позволява въвеждането на мита срещу държави, които не предприемат достатъчно мерки за предотвратяване на вноса на продукти, произведени чрез принудителен труд.

Според Световния диамантен център в Антверпен този аргумент не се отнася до диамантения сектор. Организацията подчертава, че индустрията разполага с надеждни механизми за проследяване и проверка на произхода на диамантите.

"Диамантеният сектор разполага с обширни механизми за проследяване и проверка на произхода", заяви главната изпълнителна директорка на организацията Карен Рентместерс.

По думите ѝ американските власти са приели тези аргументи, в резултат на което естествените диаманти, обработени в Европа, отново са освободени от американските вносни мита.

Решението е от съществено значение за диамантения сектор в Антверпен, който през 2024 г. е изнесъл за САЩ шлифовани диаманти на стойност 2,1 млрд. евро.

"Освобождаването на европейските шлифовани естествени диаманти от тези американски вносни мита допълнително укрепва позицията на Антверпен като европейски център за шлифоване на диаманти“, заяви Рентместерс.