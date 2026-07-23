Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешният министър Демерджиев в профила си във Facebook. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си - Асен Симеонов.

Ключови 40 минути: Запис разкри последното движение на Наталия и пастрока ѝ

Момичето и пастрокът й са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили, съобщи NOVA.

"Наталия е в безопасност и близките й я прегърнаха. Усилията дадоха резултат! ", пише Демерджиев. И благодари на всички служители на МВР, "които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха."

"Героите на Министерство на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача", се казва още в поста на Демерджиев.

Вътрешният министър благодари и на всички доброволци, както и на местната власт:

"Когато действаме като един, успехът е факт!", добавя още Демерджиев.

Демерджиев с информация за изчезналата Наталия от Константиново

На 2 юли майката на Наталия, в ефира на „Здравей, България“, за първи път публично разказа своята версия за събитията в нощта на изчезването. По думите ѝ рано сутринта в понеделник бившият ѝ партньор нахлул в дома им, докато семейството спяло. Жената твърди, че е била вързана и пребита, при което е получила счупване на ръката. Според думите ѝ мъжът е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх Наталия напуснала дома заедно с него.

Близки на семейството твърдяха, че след отвеждането си момичето е успяло два пъти да се свърже по телефона със свой роднина. По техни думи тя е питала единствено дали майка ѝ е жива и в безопасност.

В издирването на двамата се включиха полиция и доброволци. През този период имаше сигнали от хора, които твърдяха, че са видели Симеонов сам, без детето.

Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни.