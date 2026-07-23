България

Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Момичето беше отвлечено на 30 юни от бившия партньор на майка си - Асен Симеонов

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 05:11
Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
Източник: NOVA

11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешният министър Демерджиев в профила си във  Facebook. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си - Асен Симеонов. 

Ключови 40 минути: Запис разкри последното движение на Наталия и пастрока ѝ

Момичето и пастрокът й са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили, съобщи NOVA.

"Наталия е в безопасност и близките й я прегърнаха. Усилията дадоха резултат! ", пише Демерджиев. И благодари на всички служители на МВР, "които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха."

"Героите на Министерство на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача", се казва още в поста на Демерджиев. 

Вътрешният министър благодари и на всички доброволци, както и на местната власт:

"Когато действаме като един, успехът е факт!", добавя още Демерджиев.

Демерджиев с информация за изчезналата Наталия от Константиново

На 2 юли майката на Наталия, в ефира на „Здравей, България“, за първи път публично разказа своята версия за събитията в нощта на изчезването. По думите ѝ рано сутринта в понеделник бившият ѝ партньор нахлул в дома им, докато семейството спяло. Жената твърди, че е била вързана и пребита, при което е получила счупване на ръката. Според думите ѝ мъжът е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх Наталия напуснала дома заедно с него.

Близки на семейството твърдяха, че след отвеждането си момичето е успяло два пъти да се свърже по телефона със свой роднина. По техни думи тя е питала единствено дали майка ѝ е жива и в безопасност.

В издирването на двамата се включиха полиция и доброволци. През този период имаше сигнали от хора, които твърдяха, че са видели Симеонов сам, без детето.

Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. 

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 3 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 3 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 3 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Виктор Орбан

Край на ерата на Орбан, главният прокурор на Унгария подаде оставка

Свят Преди 7 часа

Мадяр: Господа, кой ще бъде следващият?

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

България Преди 9 часа

Заложените в него приходи и трансфери за тази година са 5,256 млрд. евро

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

България Преди 11 часа

Законопроектът предвижда въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители

<p>САЩ оборудват НСС с модерна техника за радиологичен контрол</p>

САЩ оборудват Националната следствена служба с модерна техника за радиологичен контрол

България Преди 11 часа

Това дарение е пореден резултат на силното сътрудничество между Съединените щати и България

Осъдиха на доживотен затвор пиратите, похитили „Руен“

Осъдиха на доживотен затвор пиратите, похитили „Руен“

Свят Преди 12 часа

По време на процеса всичките 44 обвиняеми признаха вината си

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Свят Преди 12 часа

Зеленски за Скибюк: Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

България Преди 12 часа

От Районната прокуратура в Пловдив продължават да събират доказателства

Снимката е архивна: Ученици маршируват в Международния лагер „Сонгдоуон“ в севернокорейския град Вонсан.

Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай

Свят Преди 13 часа

Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември

Vivacom помага на бизнеса да отговори на изискванията на NIS2 чрез обучения по киберсигурност

Vivacom помага на бизнеса да отговори на изискванията на NIS2 чрез обучения по киберсигурност

Любопитно Преди 13 часа

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

България Преди 13 часа

По време на инцидента около басейна не е имало спасител

Пребит човек на трамвайна спирка в София

Пребит човек на трамвайна спирка в София

България Преди 13 часа

Нападателят е нанесъл множество удари с ръце и крака на пострадалия пред погледите на множество граждани

Брус Уилис

Брус Уилис с рядка публична поява на фона на тежката си диагноза (СНИМКА)

Любопитно Преди 14 часа

Холивудската звезда Брус Уилис бе заснет по време на рядка разходка с автомобил в Лос Анджелис. На фона на битката му с фронтотемпоралната деменция, неговата съпруга Ема Хеминг разкрива истината за заболяването и трудното решение да го преместят

Разследват челен сблъсък с жертва в София от днес

Разследват челен сблъсък с жертва в София от днес

България Преди 14 часа

Задържан е 41-годишен шофьор

Шокиращо видео: Разгневен леопард нахлу в магазин за алкохол и нападна служител

Шокиращо видео: Разгневен леопард нахлу в магазин за алкохол и нападна служител

Свят Преди 14 часа

Видео от охранителни камери в Индия засне как 5-годишен мъжки леопард нахлува в магазин за алкохол и напада 25-годишния му собственик. Пострадалият успява да отблъсне дивото животно и да го заключи вътре, преди да загуби съзнание

Пороен дъжд заля Варна, множество сигнали за наводнения

Пороен дъжд заля Варна, множество сигнали за наводнения

България Преди 14 часа

Наводнение е регистрирано и в сградата на Община Варна

Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората

Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората

Технологии Преди 14 часа

Компанията представи новото поколение на сгъваемите смартфони от серията Galaxy Z, като тя получава и трети представител. Той съчетава най-доброто от другите два модела, а трите заедно предлагат най-новите интелигентни и персонални технологии

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Земни нюанси, естетика и аромат на дъб – как да обзаведем дома си в крак с модата

Edna.bg

Числата казват повече, отколкото предполагаме

Edna.bg

Шампионът на Кипър с важен успех над Кайрат в битката на евентуалните съперници на Левски

Gong.bg

Вратарят на ЦСКА 1948: Имахме много положения, дано всичко си дойде на мястото на реванша

Gong.bg

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът й е задържан

Nova.bg

„Летящи бензиностанции“: Как изглеждат самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер” и какви функции имат (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg