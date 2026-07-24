Последният пакет санкции срещу Русия: Таванът на руския петрол ще важи 12 месеца

Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция

Н овият 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предвижда таванът на цената на руския петрол да бъде удължен от 6 на 12 месеца. Това обясни кореспондентът на Mediapool и Z Club в Брюксел Момчил Инджов, съобщи NOVA.

Пакетът беше одобрен след продължителни преговори и включва санкции срещу още 32 руски банки, ограничения за т.нар. „сенчест флот“, както и мерки срещу криптовалутни платформи. Гърция получи дерогация, която позволява още една година нейни кораби да превозват руски втечнен природен газ до трети държави.

„Този таван ще важи 12 месеца. Така Русия ще бъде лишена от допълнителни приходи от петрол“, заяви Инджов. По думите му това не е бил най-трудно приетият пакет санкции, но е важно той да бъде одобрен преди изтичането на досегашния срок. Според него притесненията на Гърция са свързани с това, че специализираните ѝ кораби за превоз на втечнен газ трудно могат да бъдат използвани по други маршрути.

По темата за резервите на България към санкциите срещу отделни руски граждани Инджов коментира, че подобни компромиси са част от преговорите между държавите членки.

Журналистът засегна и усилията на Европейската комисия да регулира американските технологични гиганти. Според него санкциите срещу компании като Google са основани на европейското законодателство и целят защита на европейските интереси, макар че идват в чувствителен момент заради новите американски мита. Инджов очаква Европейската комисия да излезе с официална реакция по темата.