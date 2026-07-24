Свят

Последният пакет санкции срещу Русия: Таванът на руския петрол ще важи 12 месеца

Според Момчил Инджов удължаването на мярката ще лиши Москва от допълнителни приходи за финансиране на войната

24 юли 2026, 10:17
„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите
Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение
Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия
ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти
Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция

Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция
Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка

Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка
Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“

Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“
Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Н овият 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предвижда таванът на цената на руския петрол да бъде удължен от 6 на 12 месеца. Това обясни кореспондентът на Mediapool и Z Club в Брюксел Момчил Инджов, съобщи NOVA.

Пакетът беше одобрен след продължителни преговори и включва санкции срещу още 32 руски банки, ограничения за т.нар. „сенчест флот“, както и мерки срещу криптовалутни платформи. Гърция получи дерогация, която позволява още една година нейни кораби да превозват руски втечнен природен газ до трети държави.

„Този таван ще важи 12 месеца. Така Русия ще бъде лишена от допълнителни приходи от петрол“, заяви Инджов. По думите му това не е бил най-трудно приетият пакет санкции, но е важно той да бъде одобрен преди изтичането на досегашния срок. Според него притесненията на Гърция са свързани с това, че специализираните ѝ кораби за превоз на втечнен газ трудно могат да бъдат използвани по други маршрути.

По темата за резервите на България към санкциите срещу отделни руски граждани Инджов коментира, че подобни компромиси са част от преговорите между държавите членки.

Журналистът засегна и усилията на Европейската комисия да регулира американските технологични гиганти. Според него санкциите срещу компании като Google са основани на европейското законодателство и целят защита на европейските интереси, макар че идват в чувствителен момент заради новите американски мита. Инджов очаква Европейската комисия да излезе с официална реакция по темата.

Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Пенсия с купен стаж: Какви са възможностите и как става плащането

Пенсия с купен стаж: Какви са възможностите и как става плащането

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 1 ден
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 1 ден
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 ден
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Че Те-уон

От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

Свят Преди 7 минути

Бившата съпруга на корейски милиардер иска половината от богатството му, изстреляно до небесата от чиповете за Nvidia

Нина Добрев и Пол Уесли

„Аз съм виновен, бях досадник и сноб“: Пол Уесли проговори за враждата си с Нина Добрев

Любопитно Преди 8 минути

Звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли пое пълната отговорност за напрежението между него и Нина Добрев по време на снимките на хитовия сериал. Актьорът разкри как лошото му отношение в началото с времето се е превърнало в искрено приятелство

,

Старт на надпреварата за ООН: Шестима кандидати се борят за поста на Антонио Гутериш

Свят Преди 25 минути

Шестима кандидати представиха визията си за ООН пред Общото събрание, с което бе даден официален старт на надпреварата за наследник на Антонио Гутериш. Сред претендентите са шефът на МААЕ Рафаел Гроси и бившият президент на Чили Мишел Бачелет

Екстремната жега и сушата в Африка масово убиват камилите

Екстремната жега и сушата в Африка масово убиват камилите

Свят Преди 41 минути

Температури над 50°C в Африка застрашават живота дори на камилите — животните, известни с ненадминатата си издръжливост. Учени и ветеринари алармират за висока смъртност, топлинен стрес и епидемии от болести в Африканския рог и Северна Африка

Принц Уилям с баща си крал Чарлз

Тайните отношения между Чарлз и Уилям: Какво се случва в Бъкингам

Любопитно Преди 51 минути

„Имаше различие в мненията и няколко проблема преди няколко години. Уилям трябва да се издигне над всичко това, ако ще става крал, а и той, и Чарлз знаят, че трябва да работят заедно. Има много решения, които Чарлз ще вземе и които ще засегнат Уилям“, споделя кралският писател Робърт Джобсън

,

Камион с 20 000 литра пропан-бутан е спрян от движение заради опасна неизправност

България Преди 57 минути

На едно от колелата липсват пет закрепващи елемента

Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Любопитно Преди 1 час

Епичен триумф: Кристофър Нолан сътвори визуален шедьовър с „Одисея“

Епичен триумф: Кристофър Нолан сътвори визуален шедьовър с „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Кристофър Нолан превръща Омировия епос „Одисея“ в грандиозно, емоционално и визуално поразяващо киноизживяване. С участието на Мат Деймън, Ан Хатауей и Том Холанд, филмът поставя нови стандарти в жанра и обещава да завладее зрителите в IMAX

Инцидент в Черно море: Търговски кораб за Украйна бе атакуван край Румъния

Инцидент в Черно море: Търговски кораб за Украйна бе атакуван край Румъния

Свят Преди 1 час

Търговски кораб, превозващ въглища от САЩ за Украйна, бе повреден в Черно море край бреговете на Румъния. Основната версия за инцидента е удар от морски дрон или взрив на мина. Екипажът е невредим и не се е наложила евакуация

Холивудската звезда Бен Афлек с майка си Крис

След тежка диагноза: Почина майката на Бен и Кейси Афлек

Свят Преди 1 час

Родом от Ню Йорк и завършила Харвард, Крис посвещава 35 години от живота си на преподаването в държавни училища. Тя има двама сина, носителите на „Оскар“ Бен и Кейси, от бившия си съпруг Тимоти Афлек

35 000 евро за DARA и 36 000 евро за Папи Ханс: Хонорарите за празника на Варна предизвикаха напрежение

35 000 евро за DARA и 36 000 евро за Папи Ханс: Хонорарите за празника на Варна предизвикаха напрежение

България Преди 1 час

Първоначалният отказ на местния парламент отстъпи пред детайлна план-сметка, която обаче извади наяве спорните разходи за събитието на 15 август

<p>Нова ера за Samsung: Дебют на серията Galaxy Z, smart очила и часовници</p>

Екосистемата Galaxy навлезе в нова ера: Samsung представи серията Galaxy Z, интелигентни очила и часовници от ново поколение

Технологии Преди 1 час

В Лондон технологичният гигант показа решения за мобилност, носими устройства и персонализиран изкуствен интелект, които работят заедно в единна среда

„Отведени от храма“ в „Темата на NOVA”

„Отведени от храма“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Тръмп с нов ход в Европа: Защо САЩ смекчават натиска върху Беларус, докато ЕС се барикадира?</p>

Превръща ли се Беларус в ябълката на раздора между САЩ и ЕС

Свят Преди 1 час

Опитва ли се Вашингтон да затопли отношенията си с Минск и каква е позицията на Брюксел

,

17 ранени, сред тях и полицаи, на протест срещу мегапроект, свързван със семейство Тръмп

Свят Преди 1 час

Демонстрацията е срещу изграждането на луксозен курорт в защитена зона

<p>Разкриха причината за внезапната смърт на саудитския принц в Лондон</p>

Разкриха причината за внезапната смърт на саудитския принц Абдула, открит мъртъв в луксозен хотел в Лондон

Свят Преди 1 час

Разследването в Лондон приключи: Какво е имало в организма на 29-годишния милионер преди да издъхне в стаята си

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа най-личния момент досега: Арчи и Лилибет посетиха дома и гроба на принцеса Даяна

Edna.bg

Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Edna.bg

НА ЖИВО: Никола Цолов започва уикенда в Унгария с тренировка

Gong.bg

Футболист от Серия А с положителна проба за кокаин

Gong.bg

Спряха от движение камион с 20 000 литра пропан-бутан заради опасна техническа неизправност

Nova.bg

„Вярвахме, че партията ни помага": Финансова пирамида без аналог

Nova.bg