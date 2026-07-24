„Аз съм виновен, бях досадник и сноб“: Пол Уесли проговори за враждата си с Нина Добрев

Н ина Добрев и Пол Уесли бяха звездите в един от най-големите тийнейджърски феномени на новото хилядолетие. Двамата изиграха ролите на Елена и Стефан в хитовия сериал „Дневниците на вампира“, превръщайки се в основната романтична двойка на екран. Въпреки че днес двамата са изключително близки, години наред около тях вървяха слухове за сериозна вражда — тема, която Уесли най-накрая коментира откровено, пише HOLA!
- „Бях мрънкащ и досаден“
По време на гостуването си в популярния подкаст Call Her Daddy, Уесли пое по-голямата част от вината за обтегнатите им отношения в началото.
„Поемам голяма част от отговорността, защото бях малко мрънкащ, сърдит и досадник“, призна той. „Тогава си казвах: „Аз приемам актьорството си много сериозно!““
Актьорът сподели, че е имал съвсем различен подход към Добрев в сравнение с останалите си колеги на снимачната площадка.
„Бяхме аз и още деветима мъже“, разказва той. „Спомням си, че всички тези момчета ѝ се умилкваха. Аз просто си казах: „Няма да я погледна. Дори няма да ѝ обърна внимание, защото искам да я видя за първи път чак на кастинга.“ Причината беше, че първата ни съвместна сцена беше точно моментът, в който героите ни се запознават.“
Условието му да запази дистанция обаче не попречило на професионалния успех.
„Спомням си как бяхме на прослушването пред всички шефове от Warner Brothers, спогледахме се и между нас веднага пламна невероятна химия“, продължава той. „Бяхме напълно влезли в героите и беше просто магично. Така че, въпреки че извън камерите не се разбирахме, на екран всичко си дойде на мястото.“
Това разминаване между професионализъм и лични търкания обаче неизбежно довело до сблъсъци на снимачната площадка.
Paul Wesley explains why he was a ‘pain in the ass’ on ‘The Vampire Diaries’ and how he and Nina Dobrev didn’t get along. https://t.co/A1qQwvXcRY— Entertainment Weekly (@EW) July 23, 2026
- От врагове до близки приятели
Добрев напусна продукцията след края на шести сезон, но именно този период се оказва повратната точка за техните отношения.
„Спомням си, че тогава ѝ казах: „Знаеш ли какво, Нина? Един ден ще ти липсвам“, разказва Уесли.
Когато двамата отново се събраха за заснемането на финалния епизод на сериала, Уесли призна, че самият той е усетил липсата ѝ: „Липсваше ми това тя да бъде около мен.“
„И до ден днешен тя винаги ми казва: „Спомням си как ми каза, че един ден ще ми липсваш. И знаеш ли какво? Беше напълно прав.“
Десетилетие по-късно двамата актьори са изключително близки приятели и дори активно търсят нови съвместни проекти, по които да работят заедно.
„Абсолютно я обожавам“, обобщава с усмивка Уесли.