„Аз съм виновен, бях досадник и сноб“: Пол Уесли проговори за враждата си с Нина Добрев

Н ина Добрев и Пол Уесли бяха звездите в един от най-големите тийнейджърски феномени на новото хилядолетие. Двамата изиграха ролите на Елена и Стефан в хитовия сериал „Дневниците на вампира“, превръщайки се в основната романтична двойка на екран. Въпреки че днес двамата са изключително близки, години наред около тях вървяха слухове за сериозна вражда — тема, която Уесли най-накрая коментира откровено, пише HOLA!

„Бях мрънкащ и досаден“

По време на гостуването си в популярния подкаст Call Her Daddy, Уесли пое по-голямата част от вината за обтегнатите им отношения в началото.

„Поемам голяма част от отговорността, защото бях малко мрънкащ, сърдит и досадник“, призна той. „Тогава си казвах: „Аз приемам актьорството си много сериозно!““

Актьорът сподели, че е имал съвсем различен подход към Добрев в сравнение с останалите си колеги на снимачната площадка.

„Бяхме аз и още деветима мъже“, разказва той. „Спомням си, че всички тези момчета ѝ се умилкваха. Аз просто си казах: „Няма да я погледна. Дори няма да ѝ обърна внимание, защото искам да я видя за първи път чак на кастинга.“ Причината беше, че първата ни съвместна сцена беше точно моментът, в който героите ни се запознават.“

Условието му да запази дистанция обаче не попречило на професионалния успех.

„Спомням си как бяхме на прослушването пред всички шефове от Warner Brothers, спогледахме се и между нас веднага пламна невероятна химия“, продължава той. „Бяхме напълно влезли в героите и беше просто магично. Така че, въпреки че извън камерите не се разбирахме, на екран всичко си дойде на мястото.“

Това разминаване между професионализъм и лични търкания обаче неизбежно довело до сблъсъци на снимачната площадка.

Paul Wesley explains why he was a ‘pain in the ass’ on ‘The Vampire Diaries’ and how he and Nina Dobrev didn’t get along. https://t.co/A1qQwvXcRY — Entertainment Weekly (@EW) July 23, 2026

От врагове до близки приятели

Добрев напусна продукцията след края на шести сезон, но именно този период се оказва повратната точка за техните отношения.

„Спомням си, че тогава ѝ казах: „Знаеш ли какво, Нина? Един ден ще ти липсвам“, разказва Уесли.

Когато двамата отново се събраха за заснемането на финалния епизод на сериала, Уесли призна, че самият той е усетил липсата ѝ: „Липсваше ми това тя да бъде около мен.“

„И до ден днешен тя винаги ми казва: „Спомням си как ми каза, че един ден ще ми липсваш. И знаеш ли какво? Беше напълно прав.“

Десетилетие по-късно двамата актьори са изключително близки приятели и дори активно търсят нови съвместни проекти, по които да работят заедно.

„Абсолютно я обожавам“, обобщава с усмивка Уесли.