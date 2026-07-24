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Тайните отношения между Чарлз и Уилям: Какво се случва в Бъкингам

„Имаше различие в мненията и няколко проблема преди няколко години. Уилям трябва да се издигне над всичко това, ако ще става крал, а и той, и Чарлз знаят, че трябва да работят заедно. Има много решения, които Чарлз ще вземе и които ще засегнат Уилям“, споделя кралският писател Робърт Джобсън

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юли 2026, 11:06
Тайните отношения между Чарлз и Уилям: Какво се случва в Бъкингам
Принц Уилям с баща си крал Чарлз   
Източник: GettyImages

Н е само принц Хари има обтегнати отношения със семейството си – крал Чарлз и принц Уилям също нямат особено топли отношения, твърдят източници пред Page Six. „Проблемът с Уилям е, че той си мисли, че знае най-добре“, казва кралският биограф Хюго Викърс пред изданието.

„Имаше различие в мненията и няколко проблема преди няколко години. Уилям трябва да се издигне над всичко това, ако ще става крал, а и той, и Чарлз знаят, че трябва да работят заедно. Има много решения, които Чарлз ще вземе и които ще засегнат Уилям“, добавя кралският писател Робърт Джобсън.

Въпреки това, което бива наречено „вечни битки“, източници казват, че 77-годишният крал и неговият 44-годишен наследник се държат напълно учтиво един с друг, докато Уилям се подготвя за бъдещето. „Те се срещат редовно и разговарят, няма голям проблем“, казва Джобсън.

В новата биография „Уилям и Катрин: Новата ера на монархията: Вътрешната история“ кралският експерт Ръсел Майърс описва подробно как са се развили отношенията между Уилям и Чарлз.

„Чарлз и Уилям бяха обединени по време на заминаването на семейство Съсекс от Обединеното кралство и кралското семейство и скандала с принц Андрю и отношенията му с Джефри Епстийн, което ги сближи още повече през последните години“, пише Майърс.

Според съобщенията Уилям е помогнал за вземането на решението за лишаване на чичо му, опозорения бивш принц Андрю, от титлите му заради приятелството му с педофила Джефри Епстийн. Андрю беше арестуван през февруари от британската полиция по подозрение в злоупотреба с служебно положение и бешв принуден да напусне дома си в Уиндзор – Роял Лодж. Той отрича да е извършил каквото и да е нарушение.

Междувременно източник заявява пред Майърс: „Въпреки че кралят обича и двамата си синове еднакво, отношенията му с принца на Уелс се заздравиха по време на трудностите, изпитани от семейството при външните битки“. Като наследник на трона Уилям е на „по-високо ниво“, добавя Джобсън.

След пътуването на Хари до Обединеното кралство по-рано този месец, когато той най-накрая доведе децата си, принц Арчи (на 7 г.) и принцеса Лилибет (на 5 г.), да видят краля за първи път от четири години, Джобсън споделя пред Page Six: „Уилям разбира, че той и брат му имат различни приоритети и различни отношения с Чарлз“.

Хари е казвал, че Чарлз е бил емоционално дистанциран, докато е растял. В предаването си за психично здраве по Apple TV+ през 2021 г. „The Me You Can’t See“ той заяви пред Опра Уинфри: „Баща ми казваше, когато бях по-млад... „Е, за мен беше така, така че и за теб ще бъде така“.

„Това няма смисъл, само защото ти си страдал, не означава, че децата ти трябва да страдат, дори напротив. Ако си страдал, направи всичко възможно, за да си сигурен, че каквото и негативно преживяване да си имал, ще го поправиш за децата си“, добавя той.

И макар Чарлз да е бил готов да се види с принц Хари наскоро, дори след като синът му изля гнева си срещу кралския живот в мемоарите си „Spare“ и документалния сериал на Netflix „Harry & Meghan“, източници прогнозират, че братята ще останат отчуждени.

„Сигурен съм, че Уилям по никакъв начин няма да се помири с Хари, той изрази позицията си доста ясно... те имат различни пътища“, казва Джобсън.

Що се отнася до твърдението, че Уилям смята, че знае най-добре, Викърс отбелязва, че точно това може да го превърне в силен монарх: „Трябва да му дадем шанс. Той може да стане страхотен крал“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Page Six    
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