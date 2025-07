Опитва ли се Тръмп да прикрие истината по случая Епстийн

В хода на своята предизборна кампания, президентът на САЩ Доналд Тръмп на няколко пъти обеща, че ако се завърне в Белия дом, ще разкрие цялата налична информация за живота и смъртта на Джефри Епстийн. Милионерът се оказа централно действащо лице в един от най-големите скандали в съвременната американска история, след като стана ясно, че е малтретирал сексуално непълнолетни момичета и ги е склонявал към проституция. В продължение на години, той се измъквал безнаказано, благодарение на контактите си с представители на политическия елит. Освен това се предполага, че съществува т. нар. „списък на Епстийн“ с имена на негови клиенти, за които той разполагал с компрометиращи материали. В началото на юли правосъдният министър Пам Бонди заяви, че такъв списък не съществува, а самият Тръмп допълни, че случаят е приключен. Това, обаче, имаше обратен ефект и породи още повече въпроси, като според мнозина самият президент е бил не просто близък приятел на Епстийн, но и един от неговите клиенти. Основателни ли са тези обвинения? И дали държавният глава се опитва да прикрие истината за педофилската мрежа на милионера?

Epstein Victim Lawyer Suggests Birthday Book’s Existence Is An ‘Absolute Fact’—And Lawmakers Could Get It ‘So Quickly’ https://t.co/r2IM7PDu1L

Роден и израснал в Бруклин, Ню Йорк, Епстийн работи като учител по физика и математика през 70-те години на миналия век. По-късно той навлиза във финансовия сектор, основава собствена фирма и забогатява. Милионерът се запознава с редица знаменитости, като освен с Тръмп е свързван и с американския президент Бил Клинтън, британския принц Андрю, съоснователя на „Майкрософт“ Бил Гейтс, влиятелния политик Джордж Мичъл и адвоката Алън Дершовиц. Първият голям скандал, в центъра на който е Епстийн, избухва през 2005 г. Тогава е арестуван от полицията във Флорида, след като е обвинен в сексуално посегателство над 14-годишно момиче. Впоследствие става ясно, че той най-вероятно е малтретирал сексуално общо 36 момичета. Въпреки това, Епстийн е осъден само за склоняване на дете към проституция като част от споразумение за признаване на вината му. Той прекарва зад решетките малко повече от година, но при леки условия, като дори има право да работи извън затвора.

На 6 юли 2019 г. Епстийн отново е задържан. Срещу него са повдигнати федерални обвинения за трафик на непълнолетни лица в Ню Йорк и Флорида. Около месец по-късно – на 10 август, той е намерен мъртъв в килията му. Съдебният лекар заявява, че Епстийн се е самоубил, но заключението е посрещнато със значителен обществен скептицизъм, а адвокатите му оспорват решението. Много хора смятат, че той всъщност е убит по нареждане на някои от най-богатите и влиятелни хора в САЩ, които искат да прикрият факта, че са били замесени в създадената от него нелегална мрежа. Епстийн има дългогодишна връзка с дъщерята на покойния медиен магнат Робърт Максуел – Гилейн. През 2020 г. тя също е арестувана, след като е обвинена, че е била съучастник на милионера в трафика на деца. В края на 2021 г. е осъдена на 20 години затвор, а наскоро стана ясно, че тя вероятно ще свидетелства пред Конгреса, за да бъде хвърлена повече светлина върху предполагаемите връзки на Тръмп с Епстийн.

President Trump and his aides have settled on silence as a strategy to stamp out criticism of his refusal to release files detailing the federal government's investigation of Jeffrey Epstein, according to sources familiar with the White House's thinking. https://t.co/oxTsnjhABs