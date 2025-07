Новооткрити снимки и видеозаписи хвърлят нова светлина върху връзките на Тръмп с Епстийн

Н оворазкрити архивни видеозаписи и снимки разкриват нови подробности за връзката между Доналд Тръмп и Джефри Епстийн, пише CNN .

Снимки от 1993 година за първи път потвърждават, че Епстийн е присъствал на сватбата на Тръмп с Марла Мейпълс. Присъствието му на церемонията в хотел "Плаза" досега не беше широко известно.

Освен това видеозапис от модно събитие на Victoria's Secret в Ню Йорк през 1999 година показва Тръмп и Епстийн, които се смеят и разговарят малко преди започването на ревюто. Отделът за разследвания на CNN, KFile, откри суровите кадри при преглед на архивни видеоматериали от участията на Тръмп на обществени събития през 90-те и 2000-те години. Двамата се появяват заедно поне в едно видео от ограничените архивни материали, които са били прегледани.

Новите кадри и снимки, които досега не са били широко разпространявани и са отпреди каквито и да било известни правни проблеми на Епстийн, се появяват на фона на подновено обществено внимание към връзката между Тръмп и Епстийн. Скорошното решение на Министерството на правосъдието да не публикува дългоочаквани документи, свързани с Епстийн, предизвика възмущение в някои среди на движението MAGA, където се бяха зародили очаквания за шокиращи разкрития относно предполагаемите съучастници на Епстийн.

Нови разкрития за Тръмп и Епщайн: Не, не. Тя не е тук за теб

В кратък телефонен разговор със "Си Ен Ен" във вторник президентът Тръмп, попитан за сватбените снимки, отговори:

"Шегувате се", след което многократно нарече CNN "фалшиви новини" и затвори телефона.

Истинската история на Доналд Тръмп и Джефри Епстийн

В изявление до CNN директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чеунг заяви:

"Това не са нищо повече от извадени от контекста кадри от безобидни видеозаписи и снимки от събития с широко присъствие, които по отвратителен начин се използват, за да се внуши нещо зловещо. Фактът е, че президентът го изгони от клуба си, защото се държеше странно. Това е просто поредното продължение на фалшивите новини, измислени от демократите и либералните медии."

Обвиненията срещу Епстийн, че е сексуално насилвал непълнолетни момичета, се появиха за първи път през 2005 година, което доведе до ареста му година по-късно. През 2019 г. той беше арестуван отново по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и по-късно почина в ареста, което подхрани множество конспиративни теории. Съдебният лекар заключи, че смъртта му е самоубийство чрез обесване.

Photos confirm for the first time that Jeffrey Epstein attended Donald Trump’s 1993 wedding to Marla Maples.



Additional footage from a 1999 Victoria’s Secret event shows the two laughing and talking together ahead of the runway show.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/mJhWEUGfAz — AF Post (@AFpost) July 22, 2025

Минало на отношения

Връзката между Тръмп и Епстийн датира от 80-те години и включва редовно присъствие на светски събития в "Палм Бийч" и Ню Йорк. Никога не са повдигани обвинения срещу Тръмп от страна на правоприлагащите органи във връзка с Епстийн.

Според Washington Post, двамата се отчуждават през средата на 2000-те години след спор около сделка с имот с висока стойност в "Палм Бийч".

Преди това снимки и видеозаписи многократно са показвали, че двамата са в добри отношения. През 2019 г. NBC публикува кадри от парти, на които се вижда как Тръмп общува с Епстийн през 1992 г.

Година по-късно, през октомври 1993 г., известният фотограф Дейфид Джоунс снима откриването на Harley Davidson Café в Ню Йорк и улавя Тръмп и Епстийн заедно.

"Имаше един човек там, който ми направи впечатление по начина, по който гледаше. Той ми даде визитката си. Пишеше: Джефри Епстийн, финансов съветник", спомня си Джоунс в интервю за CNN тази седмица.

Той заснема снимка на Тръмп с ръка около двете си малки деца, като до него стои Епстийн, облегнат на парапет.

Два месеца по-късно, през декември 1993 г., Джоунс е назначен от медийна организация да заснеме сватбата на Тръмп. Сред заснетите от него кадри има и снимка на Епстийн при влизането му на събитието.

"Сигурно съм го разпознал, когато е влизал", казва Джоунс пред CNN, добавяйки, че е снимал само гости, които са му изглеждали интересни.

"Сега съжалявам, че не съм направил повече снимки на него с Тръмп. Бях нает да снимам сватбата, така че стоях с пресата и го снимах. Снимката, която имате, е от контактната лента, а негативите са изгубени."

Друга снимка, част от архива на списание LIFE, също показва Епстийн на сватбата на Тръмп. Той се усмихва на заден план, главата му е едва видима сред други гости, включително радиоводещия Хауърд Стърн и Робин Лийч от "Lifestyles of the Rich and Famous", които позират за групова снимка.

Колекцията на LIFE от десетки снимки от сватбата на Тръмп е достъпна онлайн чрез Google Images и Shutterstock, а при прегледа на кадрите CNN е идентифицирала няколко снимки с присъствието на Епстийн.

Epstein attended Trump’s 1993 wedding, new photos reveal https://t.co/LJfyoTnp0z

In a separate image, also from 1993, Epstein is seen standing with Mr Trump and his two children, Eric and Ivanka Trump, at the opening of the Harley Davidson Cafe in New York.



Footage also shows… pic.twitter.com/erfFq6inXa — AustinBlue (@MakeTexasBlue22) July 23, 2025

Заедно на модно шоу

Модното шоу през 1999 г. не е първото събитие на Victoria’s Secret, на което двамата присъстват заедно. Две снимки от Getty Images показват Тръмп и Епстийн на парти Angels през 1997 г., две години преди кадрите, открити от CNN.

Присъствието на Епстийн на модното шоу през 1999 г. отразява и дългогодишните му връзки с Лесли Уекснър, милиардерът, основател на компанията-майка на Victoria’s Secret. Епстийн управлява финансите на Уекснър от 1987 до около 2007 г. По-късно двамата прекратяват отношенията си, а Уекснър твърди, че не е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн по време на техните взаимоотношения.

През 2002 г. Тръмп е цитиран в профил на списание New York за Епстийн със заглавие "Jeffrey Epstein: International Moneyman of Mystery", в който го описва като "страхотен човек" и казва, че го познава от 15 години. "Дори се казва, че обича красиви жени също толкова, колкото и аз", казва Тръмп.

Според данни от полетни журнали, Тръмп е летял със самолетите на Епстийн между Палм Бийч и Ню Йорк поне седем пъти.

В книгата си от 2004 г. "Trump: How To Get Rich" Тръмп описва как получил обаждане от човек, когото нарича "таинствения Джефри".

"Колкото и таинствен да е Джефри, той е един от малкото хора, които познавам, които могат да минат само с малко име. Персоналът ми никога не пита за фамилия в неговия случай, което в известен смисъл го изравнява с Елвис. Не че Елвис се обажда често в наши дни, но никога не се знае", пише Тръмп.

Не е ясно дали "таинственият Джефри" е Епстийн, а Белият дом не коментира този въпрос пред CNN.

Снимки, публикувани в Palm Beach Post през 2000 г., също показват Тръмп, сътрудничката на Епстийн Гислейн Максуел, която в момента изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора, и принц Андрю на благотворително събитие в имението "Мар-а-Лаго".

Миналата седмица Wall Street Journal съобщи за картичка за рождения ден на Епстийн от 2003 г., подписана с името на Тръмп. Според изданието, картичката съдържала скица на гола жена и машинописна бележка, завършваща с думите: "Честит рожден ден! Нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна."

След този репортаж администрацията на Тръмп обеща да разкрие материалите от голямото жури, свързани с Епстийн. Федералният съдия, ръководещ делото на Максуел, определи срок, в който Министерството на правосъдието трябва да предостави информация, за да реши дали да разпечата преписите.

Министерството на правосъдието също така заяви във вторник, че е потърсило Максуел за среща на фона на критиките около начина, по който администрацията борави с файловете, свързани с Епстийн.

Адвокатът на Максуел заяви пред CNN, че "водят преговори с правителството" по въпроса. "Гислейн винаги ще свидетелства честно. Благодарни сме на президента Тръмп за ангажимента му към разкриването на истината по този случай", каза адвокат Дейвид Оскар Маркъс.

Тръмп отрече да е автор на картичката и скицата, като нарече репортажа неверен. В петък той заведе дело за клевета срещу вестника във федерален съд във Флорида.