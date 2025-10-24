България

Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

Мъжът шофирал със 165 км/ч при разрешени 90 и причинил катастрофа, при която загинал друг водач; върховните съдии определиха присъдата като справедлива и окончателна

24 октомври 2025, 15:52
Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа
Ферарио Спасов   
Източник: БГНЕС

В ърховният касационен съд (ВКС) остави в сила решението на Апелативния съд – Велико Търново, с което наказанието на Начо Пантелеев беше увеличено от 5 на 9 години затвор и 11 години без право да шофира. Решението е окончателно.

Случаят е от ноември 2023 г., когато Пантелеев, управлявайки автомобил със 165 км/ч при разрешени 90 км/ч извън населено място, предизвикал катастрофа с друг автомобил, при която загинал водачът Ферарио С.

Окръжният съд във Велико Търново първоначално осъди Пантелеев на 5 години затвор и 5 години без книжка, като го призна за виновен в причиняване на смърт по непредпазливост при особено тежък случай. Той беше оправдан по друга част от обвинението, свързана с неправилно изпреварване.

След обжалване Апелативният съд завиши присъдата до 9 години, приемайки, че извършеното е резултат от грубо нарушение на правилата за движение и изключително висока скорост, което показва висока степен на обществена опасност.

Върховните съдии отхвърлиха касационната жалба на подсъдимия като неоснователна. Според тях апелативният съд правилно е оценил всички обстоятелства и доказателства и е приложил закона законосъобразно.

ВКС подчертава, че нарушението е извършено с престъпна самонадеяност – по-тежката форма на непредпазливост. Съдът отчита и множеството предишни нарушения на Пантелеев, основно за превишена скорост, които показват, че поведението му не е инцидентно, а последица от системно неспазване на правилата.

Според върховните съдии определеното наказание е справедливо и необходимо, за да се постигне възпитателният и превантивен ефект на закона.

Източник: БГНЕС    
Върховен касационен съд Начо Пантелеев Ферарио Спасов Пътна катастрофа Присъда Превишена скорост Смърт по непредпазливост Велико Търново Отнемане на шофьорски права Системни нарушения
