Истинската история на Доналд Тръмп и Джефри Епстийн и какво точно крият досиетата на ФБР

В ътрешната история за приятелството между Доналд Тръмп и Джефри Епстийн отново излезе наяве, след като Илон Мъск намекна, че името на президента на САЩ фигурира в досиетата на ФБР. И така, каква е истината зад слуховете за момичета без горнище?

Като две свадливи деца, които си разменят обиди на детската площадка и знаят, че ситуацията ще излезе извън контрол, Тръмп и Мъск се нападнаха цял ден – докато единият от тях не хвърли обидата, която можеше да прекрати приятелството им завинаги.

„Време е да хвърлим наистина голямата бомба“, написа Илон Мъск в социалната мрежа X в четвъртък следобед.

„Доналд Тръмп е в досиетата на Епстийн. Това е истинската причина те да не са публично достояние. Приятен ден, DJT!“

#BREAKING : Elon Musk says Donald Trump is in the Jeffrey Epstein files pic.twitter.com/g3SUa26PGS

Макар да не предостави никакви доказателства, Мъск скоро добави: „Запомнете си тази публикация за бъдещето. Истината ще излезе наяве.“

Зрелищният сблъсък между най-богатия човек в света и най-могъщия политически лидер привлече вниманието на всички.

Отдавна се усещаше, че приятелството им може да приключи с обвинения. И всяка възможност за помирение, която още вчера изглеждаше реалистична според източници от Вашингтон и Силициевата долина, бе заличена, след като Мъск натисна „ядрения бутон“.

Въпреки че не изказа пряко обвинение, Мъск ясно намекна, че правителството на САЩ прикрива истината за отношенията между Тръмп и покойния финансист и осъден сексуален престъпник. Не е тайна, че Тръмп е познавал Епстийн, макар и да омаловажава това.

Embed from Getty Images

Двамата се движели в едни и същи елитни среди в Палм Бийч, Флорида, от края на 80-те години до 2004 г., когато се скарали драматично заради имотна сделка.

Както принц Андрю и Бил Клинтън, Тръмп е сред мнозината влиятелни личности, които са били свързвани с Епстийн и чиито имена фигурират в съдебни документи, свързани с десетилетията сексуални престъпления на финансиста.

Преди преизбирането си през ноември, Тръмп увери, че няма да има проблем да направи публични така наречените „досиета на Епстийн“ – останалите документи от разследването на ФБР, започнато преди смъртта на Епстийн през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк.

Макар първоначално да твърдеше, че едва познава Епстийн – по-късно признание доказа противното – няма публично достъпни доказателства, че бъдещият президент е съучастничил в престъпленията.

Това обаче не е попречило на различни конспиративни теории да включат Тръмп в обясненията защо досиетата все още не са публикувани от правителството.

Очаквано, само часове след като Мъск публикува своето обвинение, стотици хиляди от неговите 220 милиона последователи започнаха да споделят стари доказателства за приятелството между Тръмп и Епстийн.

Сред тях беше телевизионен репортаж от 1992 г. за парти в Мар-а-Лаго, където двамата мъже се виждат да разговарят, докато наблюдават мажоретки от Buffalo Bills и Miami Dolphins. Тръмп сочи към една от жените, изглежда казвайки: „Виж я отзад, много е секси“, след което прошепва нещо на Епстийн, предизвиквайки неговия смях.

Мъск също така сподели откъс от списание от 2002 г., в който Тръмп казва: „Познавам Джеф от 15 години. Страхотен човек. Много е забавно да си с него. Дори се казва, че харесва красиви жени толкова, колкото и аз, и много от тях са по-млади. Няма съмнение – Джефри се наслаждава на социалния си живот.“

Биографът на Тръмп Майкъл Улф допълнително разпали ситуацията, като твърди, че е виждал компрометиращи снимки, които Тръмп не би желал да излизат наяве – включително с момичета без горнище.

„Помня конкретно една, в която Тръмп стои, а момичета без горнище се смеят и сочат петно на панталоните му“, каза Улф пред Daily Beast. Според него снимките са били в сейфа на Епстийн, когато ФБР е претърсило дома му през 2019 г.

Кампанията на Тръмп нарече Улф „опозорен писател“, който „рутинно изфабрикува лъжи“. Но според Улф, Тръмп и Епстийн са били много близки – споделяли жени, самолети, бизнес тактики и дори данъчни съвети.

Имотите им в Палм Бийч били на едва два километра разстояние. Епстийн често присъствал на партита в Мар-а-Лаго и вечерял с Тръмп в имението си в Манхатън.

Те били снимани многократно – с Ингрид Сейнхейв през 1997 г. на парти на Victoria's Secret, с принц Андрю, с Гислейн Максуел и Мелания Кнаус на тенис турнир за знаменитости.

Embed from Getty Images

Епстийн дори твърдял, че той е запознал Мелания с бъдещия президент – макар това да не е потвърдено от нито един от двамата.

В пика на плейбой имиджа си Тръмп организирал партита, пълни с модели, мажоретки и участнички в конкурси. Едно такова събитие през 1992 г. било състезание „момиче от календара“, на което 28 жени се състезавали – срещу само двама мъже: Тръмп и Епстийн.

Организаторът Джордж Хурани твърди, че се е опитал да откаже участието на Епстийн, но Тръмп го уверил, че ще поеме отговорност. „На практика трябваше да забраня на Джеф да идва на събитията ми“, казва Хурани. „Но Тръмп не изглеждаше загрижен.“

Роджър Стоун, бивш съветник на Тръмп, заяви през 2016 г., че Тръмп е отказал покани за частния остров на Епстийн, но е бил поне веднъж в дома му във Флорида, където забелязал множество непълнолетни момичета.

Максуел – по-късно осъдена за трафик на хора – също често се появявала на събития, свързани с Тръмп. Стивън Хофенберг, осъден бизнес партньор на Епстийн, заяви, че Тръмп „харесвал“ Епстийн, но бил „впечатлен“ от Максуел.

Телефонният указател на Епстийн съдържал 14 номера, свързани с Тръмп, Мелания и близки до тях.

„Бяха добри приятели“, каза братът на Епстийн, Марк, пред Washington Post. По думите му, Тръмп дори предоставял безплатен престой в свой хотел на майката и лелята на Епстийн.

Адвокат Алън Дершовиц обобщи: „В онези дни, ако не познаваше Тръмп и Епстийн, не беше никой.“

Приятелството им приключило през 2004 г. заради спор около имението Maison de l’Amitie. Раздялата се оказала навременна, тъй като само месеци по-късно Епстийн станал обект на разследване за сексуално насилие над ученички.

След като Епстийн получи 13 месеца затвор през 2008 г., Тръмп започнал да омаловажава връзката им. През 2016 г. адвокатът му заяви: „Те не са приятели и не са общували.“

След ареста на Епстийн през 2019 г., вече като президент, Тръмп каза: „Не съм говорил с него от 15 години. Не бях негов фен.“ Според екипа му, дори го изгонил от клуба в Палм Бийч.

Inside story of Donald Trump and Jeffrey Epstein's friendship after Elon Musk suggested the President appeared in FBI files. So what's the truth about claims of topless girls? https://t.co/X5DRNLmet0