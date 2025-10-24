Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Н ай-висшият икономически пратеник на Русия пристигна в Съединените щати за „официални“ разговори само дни след като президентът Доналд Тръмп обяви нови строги санкции срещу Русия, предава Си Ен Ен.

Очаква се Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския суверенен фонд (RDIF) и специален пратеник на Кремъл, да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, „за да продължат дискусиите за отношенията между САЩ и Русия“, според източниците на Си Ен Ен.

Визитата идва на фона на разочарованието на Тръмп от отказа на Кремъл да прекрати войната си в Украйна и след като президентът на САЩ заяви, че е „отменил“ планирана среща на върха с руския си колега Владимир Путин.

Дмитриев: Русия е готова за диалог, но ще защитава собствените си интереси

Администрацията на Тръмп в сряда изненадващо наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, като призова Москва да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня в Украйна.

Путин отговори, че санкциите ще имат малко влияние върху руската икономика, описвайки ги като опит за оказване на натиск върху Москва.

„Никоя уважаваща себе си държава никога не прави нищо под натиск“, каза той в четвъртък.

Дмитриев, който публично лобира за по-тясно икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати, наскоро предложи изграждането на тунел „Тръмп-Путин“ между Аляска и руския Далечен изток.

Китай спря покупките на руски морски петрол

Роден в Украйна в съветската епоха и образован в университетите „Харвард“ и „Станфорд“ в САЩ, Дмитриев е работил като консултант в американската консултантска фирма „Маккинзи“ и като инвестиционен банкер в „Голдман Сакс“.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., Дмитриев е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ, което го определя като „близък сътрудник на Путин“. През април Дмитриев стана първият руски служител, посетил Вашингтон, окръг Колумбия, след началото на войната в Украйна.

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Тогава правителството на САЩ временно отмени санкциите срещу Дмитриев, за да позволи на Държавния департамент да му издаде виза.