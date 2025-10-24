Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

В иетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия.

Това заяви министър-председателят на България Росен Желязков по време на срещата си с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия (ВКП) То Лам в Гранитна зала на Министерски съвет.

Желязков отбеляза, че официалното посещение на генералния секретар на ВКП в България е едно от знаковите събития в по-новата история на българо-виетнамските отношения и кулминация на честването на 75-ата годишнина от установяване на дипломатическите отношения. „Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на Виетнам в социално-икономическото развитие и реформите, както и важната роля на страната като фактор за мира и стабилността в района", каза премиерът.

Желязков изтъкна, че по-нататъшното укрепване и развитие на традиционните отношения, на близкото приятелство, взаимно уважение и многостранно секторно сътрудничество е сред устойчивите приоритети на българската външна политика.

„Уверени сме, че със съвместни усилия и въз основа на споделена политическа воля ще надградим и обогатим с практическо съдържание двустранните отношения, които бяха издигнати на равнище стратегическо партньорство по време на настоящото посещение", добави той и подчерта, че стратегическото партньорство с Виетнам е логична следваща стъпка, надграждаща датиращите от 7 десетилетия отношения на приятелство, взаимно доверие и многоаспектно сътрудничество.

„Вярвам, че несломимият дух, красота, впечатляващите икономически постижения на Виетнам няма нужда да бъдат представяни на българската общественост", заяви Желязков и допълни, че много виетнамски граждани са учили и работили в България и са допринесли за взаимното опознаване и сближаването на нашите народи.

„Водени от споделената политическа воля днес с генералния секретар То Лам ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг от приоритетни области на двустранните ни отношения – политическият диалог, икономиката, търговията, сигурността и отбраната, иновациите, информационните технологии, дигиталният преход, науката, образованието, културата, земеделието, здравеопазването, връзките между местните власти, това е цялата палитра на възможности, които има между нашите две страни", съобщи премиерът.

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам благодари за гостоприемството и отбеляза, че България е една от първите страни, установили дипломатически отношения с Виетнам. „Партията, държавата, народът на Виетнам винаги помнят са благодарни за ценната подкрепа на българския народ за Виетнам в борбата за национално обединение", каза той и сподели изключителните резултати от разговорите му с българския държавен глава Румен Радев за надграждане на отношенията между двете страни до стратегическо партньорство.

България стана и първият стратегически партньор на Виетнам на Балканите и вторият стратегически партньор на Виетнам в Източноевропейския регион, отбеляза То Лам.

„Дълбоко вярвам, че това посещение с установяването на рамката за стратегическо партньорство е важен исторически етап, създаващ силен тласък за извеждане на отношенията между Виетнам и България на ново ниво, откривайки големи възможности за бизнеса, инвестициите и повишаване конкурентоспособността", каза генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия.

То Лам поздрави страната ни за големите постижения под ръководството на правителството, оглавявано от премиера Росен Желязков. „България има стабилна политическа система. Нейната икономика и общество поддържат инерция на растеж, животът на хората се подобрява, а ролята и позицията на България в региона и на международната сцена се утвърждава", каза още той, като сподели, че е впечатлен от икономическия растеж на България.

По отношение на предстоящото влизане на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия заяви, че потвърждава дълбоката интеграция и нарастващата позиция на България в региона. То Лам обърна внимание и на постиженията на Виетнам след близо 40 години на обновление с историческо значение. По думите му икономиката поддържа сравнително бърз темп на растеж, превръщайки Виетнам в развиваща се страна със среден доход. „Културата и социалната област отбелязаха значителен напредък, животът на хората се подобри фундаментално и всеобхватно", каза още той.

След пленарните разговори бяха подписани редица двустранни документи, които ще допринесат за укрепване и разширяване на обмена в заложените области на сътрудничество в интерес на България и Виетнам и на техните народи.