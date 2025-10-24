„Доста е забавно“ - Джордж Клуни казва, че синът му Александър, на 8 години, е негово „копие“

Д жордж Клуни разказа за своя осемгодишен син Александър, който по думите му изглежда точно като него, когато е бил дете.

От People са разговаряли с него по време на премиерата на най-новия му филм Jay Kelly на фестивала AFI Fest 2025 в Лос Анджелис.

„Синът ми изглежда точно както аз изглеждах на неговата възраст - буквално сякаш е копиран и поставен“, споделя Клуни.

„Показвам му снимки от времето, когато бях на осем, и той мисли, че това са негови снимки“, допълва актьорът.

„Доста е забавно“, добавя актьорът, като казва, че се чувства „много щастлив“, че може да прекарва време с близките си с напредването на възрастта. „На 64 съм, така че вече гледаш повече назад, защото напред е по-трудно да гледаш,“ казва той и допълва:

„Но съм на много комфортно място в живота. Обичам това, което правя, имам страхотни приятели, прекарвам време с хора, които обичам, и имам късмета късно в живота да мога да бъда със семейството си.“

Той и съпругата му Амал, която е адвокат по човешки права, посрещнаха близнаците Александър и Ела през 2017 г., когато Джордж беше на 56 години.

Клуни също споделя, че откакто имат деца, двамата с Амал са променили начина си на живот. „Трябва да си внимателен, нали? Не можеш просто да се хвърляш в нещата, както преди“, казва той и допълва: „И двамата с Амал трябваше да променим представите си за това къде можем да ходим.“

„Преди обичах да посещавам опасни места - като Нуба, Дарфур, Абией - истински военни зони. Това ме вълнуваше. Амал също прекарваше две години в бункер в Бейрут, работейки по съдебни дела,“ разказва актьорът.

„Но след като се родиха децата, трябваше да вземем решения да не го правим повече. Наложи се да променим правилата“, казва Клуни.

Междувременно звездата от The Wolfs разкри по-рано този месец, че предпочита да отглежда децата си във Франция, а не в Лос Анджелис.

„Живеем във ферма във Франция. Голяма част от детството ми също беше прекарано на ферма, и като дете мразех това,“ казва той пред Esquire. „Но сега за тях е прекрасно - не висят по таблетите. Вечерят с възрастните и си прибират чиниите. Водят много по-добър живот.“

„Притеснявах се да ги отглеждаме в Лос Анджелис, в културата на Холивуд. Мислех, че няма да имат нормален шанс в живота,“ продължава Клуни.

„А във Франция хората изобщо не се вълнуват от славата. Не искам децата ми да растат, притеснявайки се от папараците или да бъдат сравнявани с нечии други известни деца.“, завършва актьорът.