Грозни сцени в Ирландия: Фенове превърнаха реванша между Дери Сити и ЦСКА в кошмар

Полицай е бил ранен преди мача между Дери Сити и ЦСКА след сблъсъци между фенове в района на стадиона, като се е наложило болнично лечение.

Безредици са прекъснали срещата за около 14 минути през второто полувреме, след като напрежението между привържениците се е пренесло и на трибуните.

Полицията започна разследване и ще преглежда видеозаписи, за да установи и задържи участниците в нарушенията на обществения ред.

Един полицай е бил ранен още преди началото на реванша между Дери Сити и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа. „Червените“ спечелиха с 2:1 и продължават напред с общ резултат 5:3, но срещата най-вече ще бъде запомнена с грозните сцени по трибуните.

Главният инспектор на местната полиция Греъм Крейг обяви на брифинг, че негов колега от органите на реда е пострадал още преди началото на мача. Тогава се стигнало до безредици между запалянковците в района на улица „Бишоп“:

„Първоначално избухнаха безредици между феновете на съперничещите си футболни отбори в района на улица „Бишоп“ преди началото на мача около 18:45 ч. и, за съжаление, един от нашите служители беше ранен и се нуждаеше от болнично лечение.

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През второто полувреме на мача възникнаха нови безредици между феновете на съперничещите си отбори на стадиона, което доведе до прекъсване на мача за около 14 минути.

По искане на Футболен клуб Дери Сити и в интерес на обществената безопасност, полицаи бяха разположени на стадиона, за да овладеят ситуацията и да възстановят спокойствието, което означава, че мачът може да продължи до своя край".

Главен инспектор Крейг продължи: „Разочароващо е, че важен и престижен европейски спортен мач трябва да бъде нарушен по такъв начин. Сигурен съм, че всички здравомислещи футболни фенове ще се присъединят към мен в осъждането на подобно поведение. Спортът е неразделна част от нашата общност и през целия ден наблюдавахме оживено и вълнуващо настроение в града.

За съжаление, тази вечер станахме свидетели на семейства и малки деца, търсещи убежище на терена заради неприемливото и безразсъдно поведение на малък брой хора.

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„Бихме уведомили гражданите, че тази вечер ще има продължително полицейско присъствие в района.

„Също така създадохме екип за разследване на обществения ред, който да разследва безредиците тази вечер и ще прегледаме всички налични кадри, за да идентифицираме и арестуваме замесените лица.

„Разследванията продължават и всеки, който има информация, може да се свърже с полицията“, гласи позицията на местния ръководител.