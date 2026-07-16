Страшни наводнения удариха Тексас

Н ай-малко един човек е загинал при внезапни наводнения в Тексас, след като „големи и смъртоносни“ вълни са се спуснали по реки и потоци, предава Си Ен Ен.

Източник: EPA/БГНЕС

Нивото на река Гуадалупе край Комфорт се покачи със 7,6 метра само за един час, докато бавно движещи се бури изляха рекордни количества дъжд в района.

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В южен Тексас са паднали валежи, колкото е средното количество за година.

Източник: EPA/БГНЕС

Все още не е ясно какъв ще бъде крайният обхват на опустошенията и дали ще са сравними с тези от юли миналата година, които отнеха живота на над 130 души, включително 25 момичета и двама възпитатели в детски лагер.

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Спасителните операции продължават, като е възможна още една вълна от проливни дъждове през нощта срещу петък.