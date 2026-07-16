Свят

Страшни наводнения удариха Тексас

В южен Тексас са паднали валежи, колкото е средното количество за година

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 23:29
Страшни наводнения удариха Тексас
Източник: EPA/БГНЕС

Н ай-малко един човек е загинал при внезапни наводнения в Тексас, след като „големи и смъртоносни“ вълни са се спуснали по реки и потоци, предава Си Ен Ен.

Източник: EPA/БГНЕС

Нивото на река Гуадалупе край Комфорт се покачи със 7,6 метра само за един час, докато бавно движещи се бури изляха рекордни количества дъжд в района.

„Никой не очакваше такъв ад“: Българка разказва за унищожителните наводнения в Тексас

В южен Тексас са паднали валежи, колкото е средното количество за година.

Източник: EPA/БГНЕС

Все още не е ясно какъв ще бъде крайният обхват на опустошенията и дали ще са сравними с тези от юли миналата година, които отнеха живота на над 130 души, включително 25 момичета и двама възпитатели в детски лагер.

Наводненията в Тексас: Броят на загиналите надхвърли 100 души

Спасителните операции продължават, като е възможна още една вълна от проливни дъждове през нощта срещу петък.

Източник: EPA/БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
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