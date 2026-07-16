България

Огромен "Еърбъс Белуга" излетя от Бургас

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 19:24
Огромен "Еърбъс Белуга" излетя от Бургас
Източник: iStock

Е дин от най-необичайните и редки самолети в света - "Еърбъс Белуга" кацна на летище Бургас, привличайки вниманието на любителите на авиацията. Огромният товарен самолет с регистрация F-GSTB, известен като "Белуга" Номер 2, излетя на 16 юли, малко преди 19 часа, за германския град Бремен.

С характерния си силует, напомнящ на едноименния вид кит, а не на традиционен самолет, "Белуга" е сред най-разпознаваемите машини в авиацията. Появата му в Бургас бързо предизвика интерес в социалните мрежи, тъй като подобни самолети рядко посещават български летища, предава "Kaldata".

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Проследяването на полета показва, че машината е излетяла от Тулуза, преминала е през Бремен, след което е изпълнила полет до военното летище Акънджъ край Анкара. След мисията си в Турция самолетът е кацнал в Бургас, откъдето трябва да се върне обратно в Бремен. Най-вероятно българското летище е използвано като оперативна спирка за почивка на екипажа, зареждане с гориво или други логистични дейности. 

Източник: iStock

Вероятно самолетът е превозвал компоненти за самолети "Еърбъс". В близост до летище Акънджъ се намират производствените мощности на "Турската аерокосмическа индустрия", където се изработват различни елементи за самолетите "Еърбъс", включително секции за A320, панели за A220 и компоненти за товарния A350F. 

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"Белуга" е разработен на базата на "Еърбъс" A300-600, но е сериозно модифициран, за да превозва извънгабаритни товари. Построени са само пет самолета от този тип. Първоначално те са използвани за транспортиране на крила, секции от фюзелажи и други големи компоненти между заводите на "Еърбъс" в Европа. След въвеждането на по-големия "Белуга" XL машините започват да изпълняват полети за външни клиенти от авиационната, космическата, енергийната, военната и хуманитарната индустрия.

Товарният отсек на самолета е с широчина до 7,1 метра и височина до 6,7 метра, което позволява превозването на самолетни двигатели, промишлено оборудване, космически апарати и дори цели хеликоптери без необходимост от сериозно разглобяване. През годините "Белуга" е транспортирал и телекомуникационни спътници до Космическия център "Кенеди", както и различни тежки и ценни товари по целия свят.

Източник: iStock

 

Редактор: Николай Киров
Източник: Kaldata    
Еърбъс Белуга Летище Бургас Товарен самолет
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