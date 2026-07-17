Свят

Катастрофални наводнения в САЩ взеха жертви

Двама души загинаха, а повече от 2000 спасители участват в мащабната спасителна операция.

17 юли 2026, 08:34
Катастрофални наводнения в САЩ взеха жертви
Снимка на наводненията в Тексас.   
Източник: БТА
  • Най-малко двама души загинаха, а над 200 души бяха спасени с лодки и хеликоптери след внезапни наводнения в Тексас, като са евакуирани блокирани шофьори и жители.
  • Проливните дъждове предизвикаха опасно покачване на реките, включително река Гуадалупе, която на места се е повишила с над 9 метра, а се очакват още валежи и рекордни нива.
  • Щатът мобилизира над 2000 спасители, като част от евакуациите са започнали предварително след уроците от опустошителните наводнения през миналата година.

Катастрофални внезапни наводнения в Тексас причиниха смъртта на двама души и наложиха стотици спасителни операции в райони, които все още се възстановяват от опустошителните наводнения преди година, съобщи губернаторът Грег Абът, цитиран от Асошиейтед прес.

Спасители с лодки и хеликоптери евакуираха над 200 души, включително блокирани шофьори и хора, попаднали в капан в домовете си, каза Абът.

Губернаторът заяви, че най-тежко засегнатите райони очакват още валежи днес и все още не са извън опасност, като някои реки се очаква да достигнат исторически нива.

След дни на проливни дъждове Националната метеорологична служба съобщи, че голяма водна вълна се е спуснала вчера по същата река, която излезе от коритото си миналото лято, когато две дузини деца и възпитатели загинаха в лагера "Камп Мистик". Подобно на миналата година, наводненията станаха посред нощ. Но този път някои жители казват, че са получили повече предупреждения.

Страшни наводнения удариха Тексас

Метеоролозите отправиха спешни предупреждения: "Преместете се на по-високо място веднага!", докато реките се покачваха час след час. На места река Гуадалупе се покачи с над 9 метра.

Губернаторът каза, че над 2000 спасители са били мобилизирани, а някои евакуации са започнали още преди най-тежките наводнения.

"Това, което се случи миналата година, беше предупреждение за хората край реките", каза Абът. 

До 74 сантиметра дъжд паднаха през последните три дни в окръг Ювалде, който беше пощаден от най-тежките наводнения преди година, съобщи метеорологичната служба вчера. Други райони отчетоха около 30 см валежи.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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