България

Видеото с 21-годишната, заснета в такси, отново е в TikTok

Въпреки проверката на прокуратурата и първоначалното му премахване, клипът отново се разпространява в социалната мрежа.

17 юли 2026, 08:15
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  • Видеото с 21-годишната клиентка, заснето без нейно съгласие в такси, отново е достъпно в TikTok, въпреки че след прокурорска проверка първоначално беше премахнато.
  • Разследването по случая продължава, като проверката се води от ГДБОП, а Комисията за защита на личните данни също работи по казуса, макар процедурата да се движи бавно.
  • Таксиметровият шофьор признава, че редовно снима и публикува клиенти, не изразява съжаление за действията си и продължава да качва видеа, като при доказано престъпление законът предвижда до две години затвор, пробация или обществено порицание.

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Близо месец след като случай с 21-годишна клиентка в такси предизвика обществено възмущение и намесата на прокуратурата, видеото с младата жена отново е достъпно в TikTok и продължава да събира гледания. Това стана ясно в ефира на NOVA.

Припомняме, че на 28 юни репортерът на NOVA Юлиан Стоянов разказа за случая. За броени дни шокиращите кадри, заснети без позволение в такси, бяха гледани от близо милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът ѝ е изключен, a няма и пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет. 

Впоследствие Софийската районна прокуратура започна проверка по случая. Наблюдаващ прокурор възложи проверката на дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП. Бяха снети показания от момичето и самия шофьор, а клипът - свален от интернет. 

„Момичето ми каза, че иска този сериал най-после да приключи. Но той не спира. Видеото продължава да е там и продължава да се разпространява“, коментира репортерът на NOVA Юлиан Стоянов.

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По негови думи институциите са били уведомени, че видеото отново е достъпно, но към момента не е ясно какви допълнителни действия ще бъдат предприети. Стоянов разказа още, че Комисията за защита на личните данни също е проявила интерес към случая, но процедурата се движи бавно. Едва тази седмица момичето и майка ѝ са били извикани да дадат официални показания пред полицията.

Шофьорът на таксито Петър Караиванов, който е активен в платформата TikTok, призна, че има практика често да снима своите клиенти, като профилът му съдържа около 200 подобни клипа. На въпрос защо е качил точно това видео, той отговори: „Защото така съм решил. С тая случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки”. Караиванов допълни, че е действал спонтанно и не намира причина да съжалява за действията си.

Междувременно самият шофьор продължава да публикува видеа в социалните мрежи и не показва признаци на разкаяние. В едно от последните си клипове той атакува журналистическото отразяване на случая и твърди, че е бил представен едностранчиво. 

Според действащото законодателство, ако бъде доказано извършено престъпление, санкцията може да бъде до две години лишаване от свобода, пробация или обществено порицание.

Източник: NOVA    
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