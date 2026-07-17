Тайният живот на египетските принцеси: Изгубени мумии разкриха неподозирана истина

Ж ените от елита на Древен Египет са били опитни стрелци с лък и вероятно са били обучени да боравят също с ками и боздугани, според ново изследване на дълго изгубени мумии, което „напълно оспорва традиционното схващане“, че са водили живот на безделници.

Широко разпространено беше вярването, че кралските жени в Древен Египет са водели пасивен, разглезен живот в хареми, грижейки се за нуждите на семейството.

Но новите изследвания показват, че те са били активни лидери сами по себе си, служейки като дипломати и религиозни стълбове. Всъщност те вероятно са водели „дисциплиниран и строг живот“, за да овладеят оръжията, започвайки от детството или ранната юношеска възраст, сподели археологът Зейнеб Хашеш пред The Independent.

Новото изследване на пет мумии на египетски принцеси, родени преди 4000 години, разкрива, че те са получили обширно обучение да боравят с оръжия и дори са претърпели животозастрашаващи наранявания.

Кралските мумии на Кхенмет, Итаверет, Ита, Сататормерит и Нуб-Хотеп са открити за първи път през 1890-те години в Дашур – погребален комплекс от пирамиди и шахтови гробници, но са били изгубени в продължение на години, преди да се появят отново в Египетския музей по време на проект за кураторство през 2020 г.

Кралските жени са намерени погребани с лъкове, стрели и ками, но археолозите не са били сигурни дали оръжията са били церемониални или принцесите действително са можели да ги използват.

Новото изследване идентифицира следи от мускулни прикрепвания върху костите на принцесите, съответстващи на интензивно обучение по стрелба с лък, както и признаци на добре лекувани физически травми.

„Скелетните останки показват специфични физиологични адаптации, които съответстват на механичните натоварвания, необходими за използването на оръжията, открити в техните гробници“, каза д-р Хашеш, автор на изследването, публикувано във Frontiers in Environmental Archaeology.

Изследователите са проучили скелетните останки на кралските жени и са забелязали специални белези на местата, където сухожилията и връзките се свързват с костта. Те открили, че костите им са се развили така, че да издържат на тежко мускулно натоварване.

„Когато човек обичайно извършва физически задачи с висок интензитет, костта на тези места става по-здрава или развива релефни ръбове и текстури, за да поддържа повишеното механично натоварване от мускулите. При тези принцеси тези белези бяха значително по-развити от това, което би се очаквало за човек със заседнал начин на живот“, обясни д-р Хашеш, археолог от Университета Бени Суеф в Египет.

Принцесите може да са участвали в елитен лов, да са служили в церемониални демонстрации на власт и дори да са действали „за защита на божествения ред в двора“.

Особено поразително е докъде може да са стигнали принцесите, за да овладеят стрелбата с лък, тъй като това е трудно за усъвършенстване умение.„Овладяването на опъна на тежък прост лък изисква не само сила в горната част на тялото, но и специализиран, стабилен хват, който трайно е ремоделирал костите на ръцете им с течение на години практика“, каза д-р Хашеш.

„Тези открития напълно оспорват традиционното виждане за елитните египетски жени, водещи пасивен, заседнал живот в безделен лукс. Нашето изследване доказва, че високият социален статус може ефективно да „предефинира“ или да разшири очакваните джендър роли“, добави тя.

Има също така индикации, че египетските кралски жени са се обучавали да боравят с ками и боздугани. „Принцеса Ита е била млада жена на възраст между 28 и 34 години със силни мускулни прикрепвания в горната част на тялото, което предполага, че обичайно е използвала оръжия като боздугани или ками“, каза д-р Хашеш.

„Принцеса Кхенмет е била жена в края на 30-те или 40-те си години, която е показвала признаци на изтъняване на костите, но е имала много здрави връзки на сухожилията. Принцеса Итаверет е била млада жена на възраст от 20 до 34 години, която е преживяла счупени ребра и фрактури на краката. Скелетът ѝ показва, че е била опитен стрелец с лък“, добави тя.

Изследването също така предполага, че грижата за раните по онова време е била по-напреднала, отколкото се смяташе досега. „Стандартът на медицински грижи, които тези хора са получили, е бил вероятно най-добрият в древния свят. Принцеса Итаверет например е преживяла счупени ребра и фрактури на краката“, каза д-р Хашеш

„Фактът, че тези наранявания, както и фрактурата на ръката на крал Хор, са зараснали без никакви следи от инфекция или неправилно зарастване, е директно скелетно доказателство за изключително ефективна медицинска намеса. Тази грижа вероятно е включвала наместване на фрактури, шиниране и обработка на рани“, добавя експертът.