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Румен Радев с обяснение за спорната Киевска декларация

Обновена преди 11 минути / 17 юли 2026, 09:52
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Н яма подпис на Киевската декларация и няма да видите такъв, това заяви премиерът Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg.

 

Вчера стана ясно, че има документ, публикуван на официалния сайт на президента на Украйна, който показва, че България присъства в Киевската декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“, с която на практика признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. "Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически, и нямат правно обвързващ характер", каза вчера и председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

"Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под тази декларация? Няма подпис и няма да видите такъв подпис, така че се учудвам с каква увереност се разпространява противна информация. Министър Петрова беше поканена в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на месец. Така че искам ясно да заявя - няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация", категоричен бе министър-председателят. 

"Външният ни министър беше поканена да присъства на официалния държавен празник на Украйна и тя присъства. Президентът Зеленски три пъти ме покани много настойчиво. Аз нямах възможност да отида и затова госпожа Петрова беше там. Госпожа Петрова имаше разговори и с „Нафтогаз", с голяма перспектива и потенциал", допълни той.

"Специално на срещата в Анкара, която направихме със Зеленски, огромното желание и настояване на Украйна е за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа и искат да ги запълнят и виждат България като много важен партньор в тази тяхна инициатива", обясни Радев. Попитан какъв е интересът на България по отношение на войната в Украйна премиерът заяви, че България е част от общите европейски решения. Но България няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства, каза той.

"България беше една от първите държави, които през септември 2022 г. се присъединиха към инициативата European Sky Shield, така че ние сме активна част в тази инициатива. Виждате, че инициативи има много, но решенията се вземат на друго място - в ЕС и в НАТО", посочи още Радев. 

На въпрос дали смята, че Русия не може да загуби войната срещу Украйна, той отговори, че не вижда победител в тази война. "Това за мен е най-притеснителното, защото всеки ден тази война започва да разширява своя пространствен обхват", заяви министър-председателят. 

  • Парите на държавата и Бюджет 2026

По темата за публичните финанси премиерът изрази увереност, че България ще успее постепенно да намали бюджетния дефицит. По думите му бюджетът за 2026 г. „изкарва цялата истина за финансите на държавата“ и поставя основа за по-строга финансова дисциплина.

"Това, което тежи на дефицитът, е, че трябва да се изчистят всички стари плащания, а те са много. Това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим, за да сме готови за бюджета за 2027 година", посочи Радев.

Той увери, че кабинетът няма намерение да замразява пенсиите или да намалява социалните разходи.

„Със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушаваме икономиката и без да намаляваме социалните разходи, ще продължим да намаляваме дефицита“, заяви министър-председателят.

"В момента не само, че няма замразяване, ами и има сериозно увеличение - за хора с увреждания, за лични асистенти, пенсиите се повишиха, заплатите тази година се повишиха с 5%", допълти той. 

Източник: DarikNews.bg     
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